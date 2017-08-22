От Парижа до Испании: почерк Ахмада, пиротехника "халифа"

После того как был убит исполнитель теракта на улице Рамбла, расследование может приступить к более сложному этапу, пишет специальный корреспондент в Барселоне итальянской La Stampa Франческо Оливо. "Банда из Риполя - 12 членов - расчленена, теперь нужно прояснить многие детали, которые оставались в подвешенном состоянии в эти дни: международные связи, способы финансирования (эти две вещи могут быть не связаны между собой) и возможные сообщники в Испании", - говорится в статье.

"Укрепились опасения, что за атаками на прошлой неделе стоит режиссура европейской штаб-квартиры "Исламского государства"*", - сообщает издание. Одним из координаторов предположительно является Ахмад Алхалд (Ahmad Alkhald), который, как ранее сообщала газета, обучил в начале июля некоторых членов каталонской ячейки использованию взрывчатки. Эти "курсы" не помогли избежать взрыва в Альканаре (где террористы хранили газовые баллоны. - Прим. ред.), отмечает автор.

"Фигура этого сирийца, приехавшего в Европу в сентябре 2015 года балканским маршрутом и недавно внесенного американским Госдепартаментом в список террористов, занимает центральное место в расследовании", - продолжает журналист. Как сообщает издание, "Франция выписала ордер на арест Ахмада Алхалда (согласно разведке, мужчина прячется в убежищах между Марселем и Ниццей) уже в 2016 году по причине его роли в терактах в Париже в ноябре 2015 года ("Стад де Франс") и в Брюсселе в марте 2016 года (Завентем). Расследования этих нападений предположительно позволили найти его отпечатки".

"Еще один интересный элемент, - добавляет журналист: - уведомление Госдепартамента США по Алхалду было опубликовано как раз 17 августа, в день терактов в Барселоне и Камбрильсе".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.