Ленин и миф о пломбированном вагоне

Сев в поезд, Ленин вернулся из швейцарской ссылки через воюющую Германию. Линия, начерченная белым мелом на земле, отделяла российскую территорию от немецкой земли, пишет обозреватель Le Figaro Андиен Жольмес.

Российская революция 1917 года и последовавшая гражданская война часто были связаны с поездами. Возвращение Ленина из его ссылки в Швейцарию породило железнодорожную легенду о пломбированном вагоне, в котором он проехал через Германию, говорится в статье.

Как только он получил разрешение от кайзеровского правительства проехать по немецкой территории для того, чтобы въехать в охваченный революцией Петроград, Ленин тотчас был обвинен в сговоре с враждебным для России государством. Но Ленин был не только теоретиком марксизма - он еще обладал юридическим складом ума, и он поставил невиданное условие: он и его товарищи требуют поездки в "пломбированном вагоне", пользуясь правом экстерриториальности. Словно находясь в передвижном посольстве, пассажиры могут проехать через Германию и якобы не иметь никаких контактов с ее властями. Опечатанные двери позволят поддерживать юридическую фикцию того, что поездка осуществлена без вступления на территорию Рейха. Немцы, решившие позволить вернуться в Россию революционеру, который поставит их большого врага на Востоке вне схватки, согласились на это странное требование повествует автор.

В понедельник, 9 апреля 1917 года, 32 путешественника собрались в отеле "Церингер-Хоф" в Цюрихе. Это была любопытная компания: с сумками и чемоданами, одеялами и продуктами они подготовились к довольно странной поездке в страну, которую многие из них покинули уже десятилетия назад. Революция - это как большая семья. Российские революционеры в ссылке почти все знали друг друга, и объединяющие их отношения порой выходили за рамки товарищеских, замечает автор.

Ленин путешествовал с Надеждой Крупской, женой и главной соратницей. Но он также взял с собой ту, кто еще раньше в Париже несколько лет была его любовницей: Инессу Арманд. Эта молодая романтичная женщина франко-британского происхождения, воспитанная в России, будучи страстной возлюбленной, при этом являлась ярой революционеркой. С ней и с Надеждой, которая, похоже, смирилась со своей ролью, Ленин сформировал нечто вроде "любви втроем", полагает Жольмес.

Тайна их отъезда была быстро раскрыта. На вокзале в Цюрихе группа российских митингующих, настроенных враждебно, уже ждала их с криками: "Предатели! Немецкие агенты", рассказывает журналист.

Путешествие на поезде, следующем через Германию, не было подпольным. На вокзалах активисты-социалисты стремились разглядеть Ленина. Европейские государственные канцелярии внимательно следили за передвижением вагона. Артур Циммерман, статс-секретарь по иностранным делам Германии, был в курсе его прохождения на каждом этапе, утверждает Жольмес.

Страны-союзницы Франция и Германия намеревались потребовать у шведских властей отказать в высадке революционеров, но потом передумали. В Мальмё, на месте следования Ленина, все еще висит медная дощечка в память о его остановке в отеле "Савой", наряду с другими знаменитыми клиентами, такими как Брижит Бардо и теннисист Бьорн Борг, говорится в статье.

В Стокгольме большевистская делегация была встречена журналистами и снята для новостей. Ленин купил себе здесь приличное пальто и совершил особую покупку - свою небезызвестную кепку, сделавшую его знаменитым, которую ошибочно принимали за фуражку русского рабочего.

На финском берегу в городе Торнио до сих пор сохранилась памятная табличка о проезде Ленина. Граница между Швецией и Финляндией, подмерзшая и затерянная в лесах Лапландии, в 1917 году была важным перевалочным пунктом для товаров между Россией и ее западными союзниками. Из-за отсутствия моста Ленин и его товарищи проехали на санях по замерзшей реке. Шесть дней спустя после выезда из Цюриха ссыльные впервые вступили на землю России, которую они покинули более десяти лет назад, говорится в статье.