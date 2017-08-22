Чешская блокировка "фейковых новостей"

Созданное в Праге правительственное подразделение выбивается из сил, борясь против ложной информации. На фоне российского влияния его значение остается ограниченным, пишет специальный корреспондент французской газеты Liberation в Праге Полина Мулло.

Этот видеоролик был просмотрен десятки тысяч раз. "Исламистские" мигранты пытаются схватить девушку и изнасиловать ее где-то в Европе", - повествует легенда. Кадры, снятые камерами безопасности, показывают человека, бьющего ногой по голове какую-то женщину. "Где-то в Европе" - это Прага. Так называемые мигранты - это на самом деле чешские граждане, они дерутся на почве торговли наркотиками. Вот одна из антимигрантских фейковых новостей, которые сотнями процветают начиная с 2015 года, говорится в статье.

"Дезинформация" - так было написано в аккаунте Twitter Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами (ЦБТГУ). "Инцидент в Праге не был связан с исламистскими мигрантами", - передает журналистка.

Данная "оперативная группа против фейковых новостей" - таково ее название - находится в ведении МВД Чехии и располагается в Праге в массивном здании в стиле советской архитектуры. Там команда из 15 человек ежедневно ведет облаву на распространение дезинформации. Когда какая-нибудь фейковая новость набирает размах и подпадает под компетенцию министерства внутренних дел, ЦБТГУ вносит уточнение и пишет твит максимум из одной или двух фраз, продолжает журналистка.

В 2016 году в докладе по внутренней безопасности страны целая глава была посвящена иностранному влиянию (чтобы не сказать - российскому) и тактике организации борьбы против свирепствующей параллельно дезинформации. Наконец, следуя рекомендациям этого доклада, правительство решило создать этот центр, работа которого отчасти посвящена борьбе с фейковыми новостями. Инициатива была широко разъяснена перед американскими выборами, однако это послужило лишь поводом для того, чтобы вывести на свет последствия фейковых новостей, сильнее всего беспокоящие страны бывшего советского блока: речь идет о прокремлевской дезинформации. Информационная война объявлена. Со времен холодной войны Прага всегда была тыловой базой для россиян. В российском посольстве в Чехии работают 130 человек, это самое большое посольство, обгоняющее по численности посольства США и немецкого соседа, чем обеспокоены исследователи по дезинформации, отмечает Мулло.

Ондржей Кундра, который многие годы ведет расследование по российской пропаганде в чешском иллюстрированном журнале "Респект", говорит о том же: "Чешская республика имеет стратегическое значение для россиян". Распространение пророссийских и антиевропейских положений, особенно когда они подхватываются политическими деятелями, такими как кандидат на перевыборах, превращают Чешскую республику в троянского коня для защиты российских интересов, уверяет журналист. "Например, они нуждаются в государствах-членах Евросоюза, которые желают отстаивать приостановление санкций против России". Прекрасным примером тому является чешский президент Милош Земан.

Еще до начала миграционного кризиса украинский конфликт сыграл решающую роль в волне дезинформации, затронувшей Чешскую республику и остальную часть Европы. По мнению проевропейского аналитического центра European Values, основанного в Праге, война в Крыму стала стартовым сигналом. "Многие сайты фейковых новостей уже существовали, но их деятельность и внешние проявления были очень слабыми. Начиная с аннексии Крыма они стали разделять нарративные схемы России, согласно которым украинские бойцы считались террористами и т.д.", - отмечает одна из аналитиков Вероника Вишова. Авиакатастрофа малайзийского лайнера MH17 (который, по мнению россиян, был сбит украинцами) стала символом московской дезинформации в отношении этого конфликта. Именно тогда компания запустила инициативу Kremlin Watch по проведению переписи и "разоблачению" пророссийской дезинформации в чешском интернете. Было насчитано 37 сайтов, регулярно распространяющих фейковые новости на чешском языке, пишет автор статьи.

Поскольку эта информационная война - прежде всего идеологическая (прокремлевская против проевропейской), оказывается невозможно установить прямую связь между сайтами по дезинформации и российской властью. Отстаиваемые тезисы являются тезисами Москвы, между тем "мы не можем утверждать, что за этим стоят русские, однако это как минимум сторонники России", анализирует директор ЦБТГУ.

Остается узнать, кого затронут послания, отправляемые Министерством внутренних дел, поскольку разоблачения (по крайней мере, на данный момент) публикуются исключительно в Twitter. "Люди, которых действительно надо убеждать, возможно, не следят за аккаунтом Twitter данного центра", - с сожалением говорит Марк Галеотти, британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, специалист по России.

"Аудиторию фейковых новостей невозможно измерить. Это одна из наших главных проблем: мы не знает размера угрозы, - анализирует один неназванный европейский чиновник. - Мы стремимся привлечь внимание к этому явлению, но мы не можем изменить мнение потребителей дезинформации". Последние нередко уже убеждены экстремистскими и прокремлевскими тезисами и всего лишь подкрепляют свои взгляды при чтении новостей, говорится в статье.