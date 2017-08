22 августа 2017 г. Мэтт Флегенхаймер | The New York Times Весь этот свет, на который Трамп не должен был смотреть, но украдкой взглянул "Конечно, он посмотрел. Солнечное затмение в понедельник - живительное, опасное для зрения и предположительно аполитичное - вызвало "первого наблюдателя" страны на балкон Трумэна в Белом доме примерно в 14:38", - рассказывает Мэтт Флегенхаймер в газете The New York Times. Жена Трампа Мелания была в солнечных очках, сжимая в руке еще одну пару защитных очков для затмения. "Очки президента тоже были для него подготовлены. Где-то", - говорится в статье. "Под ним собрались сотрудники - готовые хотя бы несколько минут следить за иным зрелищем и только за ним, - продолжает корреспондент. - Но это было не суждено. Руки Трампа взметнулись, как будто он захотел посмотреть на небо через невидимый телескоп, - первый знак опасности. На мгновенье он успокоился. А потом прямиком перешел к делу, склонив голову назад, повернувшись направо, в сторону объекта всеобщего внимания". "Не смотрите!" - закричал снизу помощник. "Президент посмотрел. На лице его обозначилась полуулыбка. Он показал пальцем. Смотреть было весело", - говорится в статье. "Так Трамп сделал это снова, в масштабах не хуже космических. Он пошел наперекор чиновникам из партии, историческим прецедентам, политической серьезности, государственной благопристойности. Почему бы и не солнцу?" - иронизирует журналист. "Инстинкты казались хорошо знакомыми, - пишет журналист: - То же мгновенное удовлетворение (и пусть сетчатка будет повреждена), что влечет его в Twitter в любое время в поисках оценок в реальном времени. Тот же импульс, ищущий накала, который был вновь подтвержден, чтобы безупречно вклиниться в вирусное новостное событие, со своевременной точностью астронома. Тот же дух противоречия перед лицом экспертов, которые думают, что знают лучше, у которых не хватает смелости посмотреть и которые говорили, что в Пенсильвании у него никаких шансов, пишет Флегенхаймер. В конце концов, Трамп тоже прикрыл глаза, говорится в статье. "Примерно через 90 секунд очки снова были сняты. Он снова взглянул украдкой на небо, а затем нашел что-то новое, на что смотреть, нечто, что глядело на него в ответ", - продолжает автор. "Он вернулся в толпу, поднимая все выше, выше и выше большой палец тремя ударами. Он улыбался", - заключает журналист. Источник: The New York Times