Путин vs Навальный: дистанционная дуэль

В настоящее время предвыборная кампании в России демонстрирует свою причудливую сторону: Путин официально еще не кандидат в президенты, а его единственный настоящий оппонент - Алексей Навальный - возможно, вообще к выборам допущен не будет, пишет Neue Zuercher Zeitung.

"Избирательная кампания в стране, где от голосов избирателей мало что зависит, выглядит несколько абсурдно, - считает журналист Иво Мийнсен. - Это касается и России, где срок полномочий президента Путина истекает в марте следующего года. Официально хозяин Кремля как бы еще не решил, будет ли он участвовать в выборах, однако уже сегодня очевидно: президент может быть только один, и это он, Путин. По факту свою избирательную кампанию он уже начал". В июле президент встречался и мило болтал с детьми и якобы случайно обмолвился о том, что, возможно, останется в Кремле. "В эту же картину вписываются и фото российского президента из отпуска, на которых он традиционно позирует "топлес", - говорится в статье.

Представители системной оппозиции - вряд ли реальные конкуренты Путину с его властью. Исключение - Алексей Навальный, борец с коррупцией. "Он делает ставки на проверенные вещи - на возмущение россиян жаждой наживы власть имущих и ксенофобные настроения. В своем недавнем видео на Youtube он обличает "золотую молодежь" и конкретно сына пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который вел в Лондоне жизнь английского аристократа, а, вернувшись в Россию, разъезжает на дорогих авто и летает частными самолетами, не имея работы", - передает Мийнсен.

"Выберите меня, и я все исправлю", - обещает россиянам Навальный. "Если Путин меня допустит", - добавляет он. "Навальный понимает, что в путинской управляемой демократии его участие в выборах зависит именно от хозяина Кремля. И, даже если он будет допущен, его шансы минимальны - несмотря на недовольство россиян коррупцией", - резюмирует журналист.