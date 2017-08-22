Хорошо, Шредер!

Вся эта шумиха вокруг возможной новой работы Герхарда Шредера "у русских" - нелепица. Почему бы социал-демократу не подзаработать? И что конкретно говорит не в пользу хороших отношений с Россией? - задается вопросами обозреватель Der Spiegel Якоб Аугштайн.

"Возможное назначение экс-канцлера в совет директоров российского нефтяного концерна вызвало бурю негодования: все настолько взбудоражены еще и потому, что в Германии идет избирательная кампания", - уверен журналист.

"Но тот, кто целит в Шредера и хочет попасть в СДПГ, может просчитаться: почему немцы должны быть против selfmademan - добившегося всего самостоятельно экс-главы федерального правительства - и хороших отношений с Россией?"

"Бывшего канцлера есть в чем упрекнуть - например, в том, что в Германии богатые богатеют, в бедные беднеют не в последнюю очередь из-за его пресловутой "программы 2010", - но это точно не отношения с Россией", - считает автор статьи.

Шумиха вокруг Шредера таит в себе и "нечто лживое", продолжает обозреватель. Так, Der Spiegel пишет о причитающемся Шредеру гонораре в размере 500 тыс. долларов. "Все так (...), только на деле после вычета российских и немецких налогов на руки экс-канцлер получит где-то около 170 тыс. евро. И эта сумма уже выглядит иначе", - замечает Аугштайн.

"Надо отметить, что, по всей видимости, для будущего работодателя Шредера это будет отличным вложением денег. В отличие от многих политических пустозвонов, которые после ухода с постов подкармливаются концернами или союзами, играя роль лоббистов, Шредер стоит вложенных денег: доказательство тому - проект по строительству газопровода по дну Балтийского моря".

"Если бы СДПГ была антикапиталистической партией, можно было понять, из-за чего весь сыр-бор. Но немецкие социал-демократы давно примирились с системой, и никто из них не должен стесняться желания заработать. Главное, чтобы были уплачены налоги", - рассуждает автор.

"И потом, что касается русских. Работать на Владимира Путина не значит быть "непатриотичным", как утверждает Bild, "не иметь стыда и совести", как писала Sueddeutsche Zeitung, или, по словам генсека ХСС Шойера, превратиться в "наемника русских", - пишет Аугштайн, советуя обратиться к истории и вспомнить об Отто Шедле, баварском министре экономики, который в конце 1960-х инициировал переговоры с Москвой о поставках российского газа через Чехословакию.

"Именно потому, что "Газпром" и "Роснефть" представляют собой не просто какие-то компании, а являются длинной рукой Кремля в политическом и экономическом смысле, не помешает, чтобы в руководстве сидел немец", - считает автор.

"Тот, кто критикует Шредера, должен задуматься о том, что американцы пытаются отключить немцев от российского газа своей санкционной политикой и предлагают взамен собственные поставки. А это не что иное, как преумножение тех политических и экономических средств давления, в использовании которых упрекают русских. С той лишь разницей, что по сравнению с американским президентом Путин - образец разума и предсказуемости", - отмечает в заключение автор. "А для Германии было бы хорошо не зависеть ни от одной, ни от другой стороны", - добавляет он.