За тысячи километров за визой

Вашингтон и Москва продолжают воплощать в жизнь обоюдные штрафные меры: посольство США в Москве временно приостановило выдачу въездных виз россиянам. Другие американские дипломатические представительства на территории РФ вообще свернули этот вид сервиса, пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс в одном из двух материалов, посвященных данной теме.

Как поясняет автор публикации, ссылаясь на официальное заявление посольства США в Москве, речь идет о "приостановлении выдачи туристических, студенческих и рабочих виз россиянам до конца текущего месяца". Это стало реакцией американцев на решение президента Путина о сокращении персонала в дипломатических представительствах Соединенных Штатов на территории России.

"В качестве ответа на попытки русских повлиять на выборы в США тогдашний президент страны Барак Обама еще до своего ухода выслал из страны 33 российских дипломатов в конце прошлого года и запретил России пользоваться двумя дипломатическими объектами в Вашингтоне. Опасаясь того, что Дональд Трамп может своевольно отменить санкции, Конгресс в июле зацементировал их в закон и местами даже ужесточил. На что Путин сократил дипломатический персонал в диппредставительствах США в РФ на 750 человек", - передает автор, указывая на то, что американское посольство объяснило временное приостановление выдачи виз именно реорганизацией работы в связи с сокращением персонала.

Российское правительство подобным объяснением не удовлетворилось, говорится в статье. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил американцев в намеренном подстрекательстве недовольства среди россиян. "Это логика известная - это логика тех, кто организует "цветные революции", - цитирует SZ слова главы российского МИДа.

"Шаг за шагом границы между Востоком и Западом смыкаются все плотнее. Хотя нового железного занавеса и не выстроено, однако уже существует мембрана, пропускающая через себя все меньше информации, товаров, мыслей и идей. А теперь и людей. И это происходит в то время, когда необходимость в обмене и встречах ощущается все острее", - пишет Юлиан Ханс в другой статье, опубликованной на сайте Sueddeutsche Zeitung.

"Путину снова удалось перенаправить санкции, ориентированные изначально против представителей руководства страны, против собственных граждан. (...) При этом как раз противоположная мера привела бы Путина в затруднительное положение: отмена визового режима", - заключает журналист.