22 августа 2017 г. Чарльз Бремнер | The Times Создание сильных неудобств было типичной тактикой холодной войны "Создавать препятствия для въезда россиян в США - прием, позаимствованный непосредственно из арсенала холодной войны", - пишет в The Times журналист Чарльз Бремнер, в 1983-1986 годах возглавлявший корпункт информагентства Reuters в Москве. Автор вспоминает, что власти СССР усложняли жизнь гражданам западных стран на территории своего государства, а США и их союзники платили той же монетой. Автор отмечает, что некоторые меры (например, слежка за иностранцами) были продиктованы соображениями безопасности. "Но целью многих ограничений было просто создание сильных неудобств", - пишет автор. Он напоминает: в СССР иностранных дипломатов и журналистов обязывали за неделю извещать власти о планируемых поездках "за пределы региона Москвы". "Им могли без объяснений запретить поездку. Похожие правила действовали в отношении советских граждан на Западе", - говорится в статье. Автор также утверждает: "Чтобы отпугнуть экспатов или взять их измором, КГБ повреждал автомобили, похищал имущество и даже прибегал к насилию. Как рассказывали тогда русские, западные спецслужбы иногда в ответ применяли похожие методы к советским сотрудникам, хотя официально это никогда не признавалось". Источник: The Times