22 августа 2017 г. Кэтрин Филп | The Times Вышлите наших дипломатов - и мы не сможем выдавать вам визы, сказали США россиянам "Посольство США в Москве прекратит выдавать визы россиянам, сославшись на ограничение численности персонала, после того как ему велели на две трети урезать свой дипломатический штат, - сообщает Кэтрин Филп в The Times. - (...) Посольство сказало, что продолжит выдавать визы в Москве с 1 сентября, но их выдача в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будет приостановлена на неопределенный срок". "Решение России сократить дипломатическое присутствие Соединенных Штатов на своей территории ставит под вопрос серьезность намерений России добиваться улучшения отношений", - объявило посольство. "Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, сказал, что приостановка выдачи виз - попытка настроить рядовых россиян против собственного правительства", - передает журналистка. "Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти, - сказал Лавров. - Эта логика известна, это логика тех, кто организует "цветные революции". Автор статьи сообщает, что в результате сокращения посольского персонала, невиданного даже по меркам холодной войны, работу потеряют, прежде всего, нанятые на местах россияне. Источник: The Times