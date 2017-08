22 августа 2017 г. Дэвид Филипов и Эндрю Рот | The Washington Post США останавливают выдачу виз россиянам, углубляя дипломатическую ссору "Последние американские санкции, которые были утверждены три недели назад, возможно, не приведут к спаду популярности президента Владимира Путина внутри страны или не повлияют на его политику за пределами России. Но они могли привести к эскалации витка шагов и ответных действий в стиле холодной войны, который может годами удерживать американо-российские отношения в состоянии глубокой заморозки", - пишут Дэвид Филипов и Эндрю Рот в американской газете The Washington Post. Как передает газета, посольство США в Москве объявило в понедельник, что оно временно приостановит выдачу неиммиграционных виз в России и на постоянной основе ограничит визовые операции за пределами Москвы, в то время как оно работает над тем, чтобы удовлетворить требование России по сокращению сотрудников американской дипмиссии в стране на 755 человек. "Этот шаг будет означать задержки для сотен тысяч российских граждан, которые подают документ на неиммиграционные визы в США каждый год", - комментирует издание. Американские чиновники рассчитывают, что санкции вкупе с растущим внутренним недовольством "приведут к смягчению России в тот момент, когда Путину будет пора оставить власть - произойдет ли это в 2024 году, 2030 или даже позже", цитируют авторы Дмитрия Тренина, директора Московского центра Карнеги. Однако российские и американские наблюдатели сходятся на том, что в краткосрочной перспективе санкции, вероятно, мало повлияют на популярность Путина как лидера, который может противостоять этой угрозе извне, говорится в статье. "Недавно на оживленном московском продуктовом рынке Надежда, продавщица сыра, которая не хотела, чтобы ее фамилия фигурировала в американской газете, сказала, что она - и многие ее покупатели - видят в запрете на иностранные сыры нечто, что "сделали с нами США", потому что "Запад боится России и хочет, чтобы она была слабой", - пишут авторы. "Пока люди продолжают думать, что они не могут купить пармезан по вине США, а не из-за политики их собственного правительства, это подпитывает нарратив враждебного Запада, их наказывающего", - передает газета комментарий Ольги Оликер, главы программы "Россия и Евразия" в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. "А пока рейтинг популярности Путина был выше 80% с 2014 года, а в июне опрос выявил, что 87% россиян доверяют Путину задачу представления страны на мировой сцене, - отмечают журналисты. - Путин, который, вероятно, будет добиваться нового шестилетнего срока в марте, может только выиграть от впечатления, что он защищается от внешнего врага". "Санкции - это подарок для российской политической системы", - приводят авторы оценку Алексея Потемкина, независимого консультанта по внешней политике в Москве. "И все же санкционная война, даже та, что поддерживает Путина внутри страны, - это не тот нарратив, который Кремль надеялся сейчас применять", - передает издание оценку Марка Каца, специалиста по России в Университете Джорджа Мейсона. "Он действительно, как кажется, имел некоторые ожидания, что Трамп будет более "разумным", чем Обама, - написал Кац по электронной почте. - В таком случае у меня такое чувство, что Путин должен быть разочарован тем, что его маневр с Трампом провалился". Источник: The Washington Post