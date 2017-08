22 августа 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Кто проигрывает в борьбе Москвы и Вашингтона? Простые россияне "Если кто-то надеялся на потепление в американо-российских отношениях после избрания президента Трампа, то он, должно быть, сильно разочарован. В понедельник посольство США в Москве объявило о временном прекращении выдачи всех неиммиграционных виз в России и о резком сокращении работы с визами. Это решение было принято после того, как Москва в конце июля потребовала, чтобы американские представительства в России сократили свой штат с 1200 сотрудников до 455, что стало крупнейшим вынужденным сокращением дипломатического корпуса США в России с начала советской эпохи", - пишет The Washington Post. Однако, как и обычно, эта ответная реакция США наносит вред скорее простым россиянам, чем Кремлю, считает автор статьи Адам Тейлор. "Сотни тысяч россиян получают неиммиграционные визы в США каждый год. Некоторые из них - студенты, обучающиеся в американских университетах, другие, возможно, навещают родственников. Теперь все столкнутся со значительными отсрочками и, возможно, большими дополнительными путевыми расходами, если они захотят получить визу", - отмечает он. Как пояснял в прошлом месяце журналист The Washington Post Эндрю Рот, сокращение представительства США в России на 755 человек не затронет в первую очередь американских дипломатов - для начала, в стране их не так много. Вместо этого сокращения обрушатся на вспомогательный персонал, большая часть которого является российскими гражданами, говорится в статье. "Для России нет ничего нового в том, чтобы отреагировать на американские меры в ущерб собственным гражданам", - отмечает журналист, напоминая об ответных санкциях, запретивших ввоз в Россию целого ряда продуктов, и о запрете на усыновление американцами российских сирот. "Если вам интересно, что может получить Москва, нанося ущерб интересам собственных граждан, то стоит рассмотреть то, как разворачивалась история с американскими санкциями против России", - говорится в статье. "Благодаря санкциям Кремль смог затушевать собственное неправильное управление в сфере экономики и возложить вину за все серьезные финансовые проблемы на Запад. И, на фоне того как страна провела реформы и российская экономика восстановилась, Путин выступил по телевидению, заявив, что санкции, собственно, сделали страну сильнее", - пишет издание. Как выразился в понедельник Александр Баунов из Московского центра Карнеги, Кремль сейчас относится к санкциям как к "мрачной неизбежности, которая слабо коррелирует с внешнеполитическим поведением страны" - так почему бы не поднять ставку? Безусловно, затруднительное положение простых россиян особо не берется в расчет, заключает Тейлор. Источник: The Washington Post