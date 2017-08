22 августа 2017 г. Альфред Б. Эванс-младший | The Washington Post Многие россияне не протестуют против Путина, а хотят, чтобы он им помог "Масштабные акции протеста в России против коррупции, вдохновленные лидером оппозиции Алексеем Навальным, ранее в этом году попали в заголовки газет по всему миру. Однако причины недовольства зачастую носят преимущественно личный, а не политический характер: российские граждане выступали в защиту своего права собственности и распоряжения ею", - пишет заслуженный профессор факультета политологии Университета штата Калифорнии во Фресно Альфред Б.Эванс-младший в статье для The Washington Post. "Против чего протестуют россияне, чего они хотят от правительства?" - ставит вопрос автор. 1. Российские граждане протестуют против мошеннических сделок по приобретению жилья. Автор статьи пишет, что в результате махинаций с недвижимостью пострадали около полумиллиона россиян, что привело к значительным акциям протеста. 2. Фермеры протестуют против захвата земли. Многие фермеры в Краснодаре и Ставрополе жалуются на то, что крупные агрохолдинги претендуют на часть земли, которую они обрабатывали, и которая, по их мнению, им принадлежала, говорится в статье. Автор отмечает, что к какому-то определенному результату их выступления не привели. 3. Дальнобойщики протестуют против дорожного налога 2015 года. Автор напоминает, что попытки водителей добиться отмены платежной системы "Платон", вызвавшей возмущение у значительной их части, все еще продолжаются. 4. Автомобилисты протестуют против нарушений чиновниками ПДД. Эванс отмечает деятельность "Общества синих ведерок", с 2010 года устраивавшего акции протеста против чиновничьего "произвола на дорогах". 5. Жители Москвы оспаривают снос домов с сотнями тысяч квартир. В статье говорится о резонансных выступлениях против программы реновации жилья. "По сути дела, большая часть акций протеста в России фокусируется на особых политических целях, связанных с проблемами, угрожающими нарушить повседневную жизнь значительного числа граждан. Показательно, что в последние месяцы движение против сноса и реновации в Москве держалось особняком от акций протеста, организованных Навальным, которые имеют дело с гораздо более широкими проблемами коррупции и прозрачности деятельности правительства", - говорится в статье. "Вместо того чтобы призвать Путина уйти со своей должности, выступающие против сноса домов, как и другие участники акций протеста, хотят, чтобы он вмешался и решил их проблемы. Это довольно сложная реальность России, где группы населения, являющиеся основной опорой Путина, решаются выступить против определенных направлений в политике по разным причинам, в том числе ради защиты права частной собственности и распоряжения ею", - заключает автор. Источник: The Washington Post