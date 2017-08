22 августа 2017 г. Томас Гроув, Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Нового посла России в США считают сторонником жесткого курса "Российский президент Владимир Путин назначил жесткого дипломата, известного своим грубоватым стилем, новым послом Москвы в США, сигнализируя о более конфронтационном подходе к Вашингтону, - сообщают Томас Гроув и Джеймс Марсон, корреспонденты The Wall Street Journal. - Состоявшееся в понедельник назначение Анатолия Антонова, почти пять лет служившего в Министерстве обороны, приведет к ужесточению курса в период, когда связи между двумя странами находятся в самой низкой точке с момента распада Советского Союза". "Его позиции определяются опытом, который он получил в Минобороны, - сказал Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам. - Антонов всегда защищал российские окопы". "Дипломату придется управлять российско-американскими отношениями, когда они, по словам некоторых аналитиков, могут стать нисходящей спиралью санкций и контрсанкций, - говорится в статье. - В понедельник посольство США в Москве объявило, что резко урежет визовые услуги в России после того, как в июле Кремль вынудил США сократить сотни дипломатов и других сотрудников". "Кортунов сказал, что назначение Антонова, вероятно, сигнализирует о появлении нового подхода к Вашингтону, для которого, по-видимому, будут характерны более состязательная позиция и уменьшение шансов на сотрудничество", - передают журналисты. "Мы должны понимать, что любое сотрудничество будет ситуационным и транзакционным, и в остальном США будут враждебными к России", - отметил Кортунов. "Знакомые Антонова говорят, что его стиль - сдержанный, и ему комфортнее критиковать и оспаривать политические решения, чем проводить приемы и обеды, которые, как известно, были сильной стороной [бывшего российского посла в США Сергея] Кисляка", - говорится в статье. "В Министерстве обороны задача Антонова была укреплять российские международные оборонные связи, и он в конце концов стал официальным лицом российской армии в период аннексии Крыма Россией в 2014 году и начала войны на востоке Украины, когда отношения России и США пошли по нисходящей траектории. До этого он работал в области контроля над вооружениями и написал книгу на данную тему", - сообщают авторы. Источник: The Wall Street Journal