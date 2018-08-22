Украинская рок-звезда поддразнивает фанатов в связи со слухами о его кандидатуре в президенты

Украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук, у которого, по данным соцопросов, есть шанс на победу на президентских выборах в будущем году, намекнул в новой песне на то, что слухи о выдвижении его кандидатуры подтвердятся, пишут корреспонденты Bloomberg Дарина Краснолуцка и Владимир Вербяни.

"Новая композиция "Океана Эльзы" - самой популярной рок-группы на Украине - подогревает предположения в соцсетях, что Вакарчук объявит себя соперником президента Порошенко на мартовских выборах", - поясняют авторы. Они приводят несколько цитат из песни: "у стольких из нас душа болит, (сколько нас. - Прим. ред.) проснулось и не могут заснуть в эти новые времена" и "хватит с нас лжи, нас мутит от искусственных грез" (обратный перевод с английского. Приведем цитаты на украинском: "Скильки нас... Тих, кого душа болить Хто прокинувся й не спить у новий час" и "Нам досить недоправди - Нас нудить штучний сон". - Прим. ред.).

Издание поясняет, что сейчас Вакарчука поддерживают 5,7% избирателей, но предыдущие опросы показали, что у него были бы хорошие шансы на победу во втором туре президентских выборов. Сейчас в гонке лидирует Юлия Тимошенко, чей рейтинг едва превышает 11%.

"По мнению киевского политконсультанта Дмитрия Васильева, Вакарчук, который недолгое время был депутатом, вероятно, пока лишь раздумывает о возвращении на политическую арену", - пишет издание. Как бы то ни было, группа "Океан Эльзы" отказалась разъяснять смысл текста песни.