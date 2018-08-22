Детей в тюрьму

"Сначала российские агенты придумали экстремистское молодежное движение, а потом арестовали его участников. Две судьбы особенно бросаются в глаза", - пишет журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Николай Клименюк.

Участники так называемого "Марша матерей", прошедшего в Москве, требовали освобождения из СИЗО двух подростков. Во время демонстрации никого не арестовали, а на следующий день подростков выпустили из тюрьмы под домашний арест.

Насколько необычными были для сегодняшней России события вокруг демонстрации, настолько типичной является ее предыстория, отмечает автор статьи. Объединения, участников которого московская полиция арестовала пять месяцев назад, никогда не существовало, или, точнее сказать, оно возникло на бумаге благодаря работавшему под прикрытием полицейскому. До его появления существовала лишь группа из десяти человек, которые обменивались сообщениями в общем чате в Telegram, среди прочего и о политике, повествует Клименюк.

То, что российские следственные органы с помощью провокаций фабрикуют дела из ничего, - не новое явление, пишет журналист, вспоминая случай 10-летней давности, когда работавший под прикрытием полицейский, в течение двух лет выдававший себя за ветеринара, попросил своего "коллегу" достать для него пару ампул запрещенного кетамина якобы для проведения операции кошке. В результате отзывчивый ветеринар получил потом 8,5 лет ареста за торговлю наркотиками.

Особенно часто следственные органы прибегают к методу провокации, чтобы сфабриковать дела о коррупции или торговле наркотиками. Дело "Нового величия", имеющее чисто идеологическое содержание, больше напоминает о методах КГБ, полагает Клименюк. Так, любимым методом агента советской разведки, поэта и историка искусства Сергея Хмельницкого было создание дискуссионных кружков, участники которых смело обсуждали запрещенные темы и делились рискованными шутками.

Сейчас в российских тюрьмах сидят сотни человек, которые поставили лайк под "неправильным" постом, а иногда не делали и этого. Две судьбы особенно бросаются в глаза, продолжает журналист.

Анна Павликова попала в СИЗО, когда ей было только 17 лет. Как рассказала девушка в письме родителям, из-за того, что она простудила почки и придатки в неотапливаемом автозаке, Анна никогда не сможет иметь детей. По информации "Новой газеты", в тюрьме у Анны обострилось заболевание сердца, она испытывала проблемы с давлением и желудком, а из-за стресса и нехватки витаминов у нее крошились зубы и выпадали волосы. У обвиняемой по тому же делу 19-летней Марии Дубовик дела обстояли похожим образом, передает издание.

"Пытки путем лишения медицинской помощи являются сегодня одним из излюбленных средств давления, применяемых российской полицией", - уверен Клименюк. Так, главный юрист фирмы ЮКОС Василий Алексанян, отказавшийся давать ложные показания против своего шефа Михаила Ходорковского, заболел в СИЗО раком печени, СПИДом и туберкулезом. Спустя три года после того, как его выпустили под залог, Алексанян умер в возрасте всего лишь 39 лет. Самой известной жертвой отказа в предоставлении медицинской помощи стал юрист инвестиционной компании Hermitage Capital Сергей Магнитский, разоблачивший налоговые махинации и скончавшийся в тюрьме в страшных муках от острого панкреатита. "Если в этих случаях речь шла о миллиардах, то молодых девушек подвергали пыткам только для того, чтобы какой-нибудь следователь вовремя получил повышение. Система больше не может действовать иначе", - считает автор статьи.

Почему девушек отпустили под домашний арест, остается загадкой. Существуют домыслы, что это может быть связано с предстоящими выборами мэра Москвы: государство хочет показаться либеральным и смягчить протестные настроения. Тем временем молодые люди, участвовавшие в "Новом величии" и вызывающие меньше симпатий, но арестованные так же безосновательно, по-прежнему находятся в тюрьме, сообщает Клименюк.