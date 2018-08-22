Занятия спортом под открытым небом полезны даже при загрязненном городском воздухе

Загрязнение воздуха в качестве отговорки? Нет! Согласно проведенному в Дании исследованию, во многих городах тренировки на открытом воздухе укрепляют сердечно-сосудистую систему, сообщает Focus.

В рамках группового исследования с участием 57 тыс. человек ученые из Копенгагенского университета проанализировали, как физическая активность под открытым небом влияет на здоровье сердца в условиях высокой загрязненности воздуха.

Команда ученых под руководством Надин Кубеш установила, что плохой воздух не принес никакого вреда испытуемым: "Высокая степень загрязнения воздуха не уменьшает пользу физической активности относительно риска возникновения первого инфаркта и последующих осложнений".

Полезными оказались не только интенсивные тренировки на открытом воздухе. Даже комфортная езда на велосипеде или работа в саду смогли сократить риск развития инфаркта, говорится в статье.

Результаты эксперимента применимы к Копенгагену и городам с легким или умеренным загрязнением воздуха, отмечает издание. В крупных городах вроде Лос-Анджелеса и Токио, где степень загрязненности воздуха гораздо выше, необходимо провести отдельные исследования.