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22 августа 2018 г.
22 августа 2018 г.

Корреспондент | Focus

Занятия спортом под открытым небом полезны даже при загрязненном городском воздухе

Загрязнение воздуха в качестве отговорки? Нет! Согласно проведенному в Дании исследованию, во многих городах тренировки на открытом воздухе укрепляют сердечно-сосудистую систему, сообщает Focus.

В рамках группового исследования с участием 57 тыс. человек ученые из Копенгагенского университета проанализировали, как физическая активность под открытым небом влияет на здоровье сердца в условиях высокой загрязненности воздуха.

Команда ученых под руководством Надин Кубеш установила, что плохой воздух не принес никакого вреда испытуемым: "Высокая степень загрязнения воздуха не уменьшает пользу физической активности относительно риска возникновения первого инфаркта и последующих осложнений".

Полезными оказались не только интенсивные тренировки на открытом воздухе. Даже комфортная езда на велосипеде или работа в саду смогли сократить риск развития инфаркта, говорится в статье.

Результаты эксперимента применимы к Копенгагену и городам с легким или умеренным загрязнением воздуха, отмечает издание. В крупных городах вроде Лос-Анджелеса и Токио, где степень загрязненности воздуха гораздо выше, необходимо провести отдельные исследования.

Источник: Focus


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