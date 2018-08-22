Загадка Мелании

"Противоречивые твиты и загадочное поведение: как на самом деле относится Мелания Трамп к американскому президенту?" - задается вопросом журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Карл Доэменс.

"Большинство детей осознают преимущества и ловушки соцсетей лучше, чем некоторые взрослые", - заявила, ничуть не смутившись, первая леди США во время своего выступления на конференции в Мэриленде, посвященной кибербуллингу. Казалось, будто она говорит о своем муже, который незадолго до ее отъезда на встречу метал в "Твиттере" громы и молнии в адрес "опозоренного и дискредитированного" спецпрокурора Роберта Мюллера.

Мелания Трамп, пишет Доэменс, долгое время не проявляла своей индивидуальности, однако в мае запустила собственный проект Be Best ("Будь лучшим"), призванный заботиться о здоровье детей и оградить их от влияния соцсетей и злоупотребления наркотиками. Однако ее доминирующий и вызывающий противоречия супруг всегда присутствует на ее выступлениях в роли незримой проблемы, считает журналист.

При этом зачастую остается только догадываться о том, что сама Мелания Трамп считает правильным. Так, в одном из своих твитов первая леди поддержала известного темнокожего баскетболиста Леброна Джеймса, оскорбленного ее мужем, а спустя пару дней снова с улыбкой позировала рядом со своим супругом, передает издание.

"Для некоторых жителей США экс-модель из Словении является спутницей президента, которая устроилась в золотой клетке и придает бушующему автократу в Белом доме миловидный образ, - повествует Доэменс. - Другие хотят видеть в ее поведении тихий протест и считают, что Мелания отодвигает развод только из-за совместного сына Бэррона".

Общей спальни у супругов нет уже давно, во время официальных визитов также бронируются отдельные номера в гостиницах, говорится в статье.

В этом году Мелания Трамп планирует посетить Африку. То, что она хочет изучить "богатую культуру и историю" тех стран, которые ее муж называет "вонючими дырами", можно посчитать революционным или циничным, отмечает Доэменс. Так или иначе, подготовка к Рождеству, судя по недавним сообщениям Мелании в "Твиттере", идет хорошо, передает журналист.