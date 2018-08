22 августа 2018 г. Ханна Кухлер | Financial Times Facebook связывает кампании по распространению дезинформации с Россией и Ираном Facebook обнаружил четыре российские и иранские кампании, направленные на таргетированное распространение недостоверного политического контента в США и Великобритании, пишет журналистка Financial Times Ханна Кухлер. Социальная сеть сообщила об удалении 652 страниц, на которые были подписаны сотни тысяч аккаунтов. Владельцы нескольких страниц покупали рекламу, невзирая на то, что американские санкции препятствуют ее продаже аккаунтам в Иране. "В рамках одной из кампаний страницы, созданные в 2013 году главным образом для продвижения сообщений о Ближнем Востоке, в прошлом году переключили свое внимание на политику в США и Великобритании. Facebook заявил, что пока еще исследует контент, но "значительной" рекламы на этих страницах в преддверии референдума о "Брекзите" в 2016 году не обнаружил", - передает корреспондент FT. По словам заместителя председателя сенатского комитета по разведке Марка Уорнера, он уже много месяцев утверждал, что манипуляция в соцсетях не ограничивается одной только фабрикой троллей в Санкт-Петербурге. "Сегодня мы также узнали, что иранцы теперь следуют тактике Кремля 2016 года. Хотя меня радует, что Facebook принимает меры для очищения своих платформ от этих недобросовестных игроков, явно предстоит еще много работы", - сказал Уорнер. Twitter во вторник также заявил об удалении 284 аккаунтов, созданных в Иране и занимающихся "скоординированной манипуляцией". О подозрительной активности ряда страниц под названием Liberty Front Press Facebook уведомила компания FireEye, работающая в сфере кибербезопасности. Затем были выявлены другие аккаунты и страницы. "Менеджер по анализу информационных операций в FireEye Ли Фостер сообщил, что кампания была направлена на продвижение политических установок, соответствующих интересам Ирана, в том числе направленных против Саудовской Аравии и Израиля и в пользу Палестины", - говорится в статье. "Раскрытая нами деятельность показательна, она демонстрирует, что игроки помимо России продолжают заниматься онлайн-операциями по оказанию влияния, ориентированными на соцсети, в целях формирования политического дискурса", - сказал Фостер. В США FireEye нашла аккаунты, имеющие целью поддержку Берни Сандерса и несуществующей организации "Восстание против правых". В Великобритании компания обнаружила вымышленные организации "Британские левые" и "Британский прогрессивный фронт", публикующие посты в поддержку лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Facebook выявил сеть, связанную с государственными СМИ Ирана. В нее входили 74 страницы, 70 аккаунтов на Facebook и 76 в Instagram. Эти аккаунты потратили 6 тыс. долларов на рекламу в Facebook и Instagram и организовали три мероприятия. В рамках другой кампании совершались кибератаки, попытки взлома аккаунтов и распространялось вредоносное программное обеспечение. В рамках третьей связанной с Ираном кампании как минимум у одной из страниц было более 800 тыс. фолловеров, 6 тыс. долларов было потрачено на рекламу и организовано 25 мероприятий. "Социальная сеть раскрыла также очередную российскую кампанию по дезинформации, которую вели люди, удаленные из платформы за кибератаки в преддверии выборов 2016 года. Она была сфокусирована на Сирии и Украине и не затрагивала США", - сообщает журналистка Financial Times. Источник: Financial Times