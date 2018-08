22 августа 2018 г. Гай Чейзен | Financial Times Меркель поддерживает усилия по поиску альтернатив российскому газу "Канцлер Ангела Меркель посетит Азербайджан на этой неделе для переговоров по увеличению поставок каспийского газа в Европу, на фоне усиления давления США на Берлин из-за газопровода "Северный поток-2", по которому газ будет подаваться непосредственно из России в Германию", - сообщает Financial Times. Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что Германия "чрезвычайно заинтересована" в строительстве так называемого "южного газового коридора", соединяющего Азербайджан с Европой через Турцию. Он указал, что это является важной частью усилий ЕС по диверсификации поставок газа на континент и обеспечению альтернатив импорту энергоносителей из России. По его словам, Германия хотела бы расширения коридора для поступления газа из других государств, таких как Туркмения, Иран и Ирак. На саммите НАТО в Брюсселе в прошлом месяце президент США Дональд Трамп резко раскритиковал "Северный поток-2", заявив, что Германия покупает так много российского газа, что стала "заложницей" Москвы, напоминает издание. ЕС и США давно поддерживали идею создания южного коридора как способ уменьшить зависимость Европы от российского газа. Этот проект, который приведет к поставкам каспийского газа через три связанных трубопровода из Азербайджана в Южную Италию, считался одним из "приоритетных проектов" ЕС, говорится в статье. Его центральной частью является Трансанатолийский газопровод, который строит преимущественно азербайджанский консорциум. Он будет соединен с Трансадриатическим газопроводом, который идет из Турции через Грецию и Албанию в Италию, пишет газета. Источник: Financial Times