22 августа 2018 г. Эмма Грэм-Харрисон | The Guardian "Талибан"* поедет в Москву на мирные переговоры после 17 лет войны "Афганский "Талибан"* поедет в Москву на мирные переговоры в следующем месяце, что станет заметным шагом к публичной дипломатии, знаковым для группировки и принимающей российской стороны после 17 лет войны", - сообщает The Guardian. "Первая реакция была позитивной, они планируют принять участие во встрече", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что он надеется на продуктивные переговоры, на которых соберется дюжина участников, включая местных "тяжеловесов" Китай, Иран и Пакистан, начиная с 4 сентября. "Заявление Москвы поступило после целого ряда других дипломатических шагов. В последние месяцы "Талибан"* посылал официальные делегации в Узбекистан и Индонезию и проводил переговоры с американскими дипломатами в Катаре, где политическое крыло боевиков имеет неофициальную базу", - отмечает издание. "Боевики отказывались вести переговоры с афганским правительством, которое они не признают как марионеточное, и настаивают, что они попытаются договориться о мире непосредственно с Вашингтоном. Встреча в Москве может создать для правительства Афганистана и высших лидеров "Талибана"* редкую общественную платформу для непосредственных переговоров", - говорится в статье. "Российский президент Владимир Путин поддержал возглавляемое США вторжение в Афганистан, но недавно американские чиновники обвинили Москву в поддержке и вооружении талибов. "Талибан"* запрещен в России как террористическая организация", - отмечает издание. По словам Москвы, она поддерживает контакты только из соображений безопасности. Она опасается, что радикальные группировки могут использовать Афганистан как базу для атак на российскую сферу влияния или основать ячейки в соседних государствах, в том числе Таджикистане, пишет газета. *"Талибан" - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Guardian