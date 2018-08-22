Гарвардский профессор утверждает, что кокосовое масло - это "чистый яд"

Профессор Гарвардского университета Карин Майклз поставила под сомнение предполагаемую полезность кокосового масла для здоровья и заявила, что на деле это вещество так же вредно, как "чистый яд", пишет Independent. Журналистка Сабрина Барр уточняет, что Майклз, профессор Chan School of Public Health при Гарвардском университете и директор Института профилактики и эпидемиологии опухолей (Фрайбургский университет, Германия), прочла во Фрайбургском университете лекцию "Кокосовое масло и другие ошибки в питании".

Майклз заявила, что кокосовое масло - "один из худших продуктов, которыми вы можете питаться". "Причина - вредное влияние на ваш организм насыщенных жирных кислот, которые содержатся в кокосовом масле", - поясняет издание.

Между тем, напоминает автор, раньше кокосовое масло считали полезным для здоровья, причисляли к "суперпище" и утверждали, что его можно использовать при приготовлении любых блюд.

Со своей стороны, в прошлом году организация American Heart Association изменила свои рекомендации и теперь советует заменять в рационе питания насыщенные жиры ненасыщенными, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Майклз полагает, что кокосовое масло - гораздо более вредная пища, чем лярд, поскольку оно состоит преимущественно из насыщенных жирных кислот", - пишет издание.

Лондонский диетолог Лили Суттер советует помнить: "Кокосовое масло почти целиком состоит из насыщенных жиров, и если оно введено в рацион, также богатый насыщенными жирами, то вы, возможно, потребляете намного больше нормы, рекомендуемой правительством (20 грамм в день для женщин и 30 грамм в день для мужчин)". Она добавляет, что умеренное потребление кокосового масла не опасно.