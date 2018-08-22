Россия готовится к "крупнейшим военным учениям" со времен холодной войны

"На этой неделе, проводя проверки боеготовности, в ходе которых сотни тысяч военнослужащих подняты по тревоге, Россия начала готовиться к "крупнейшим военным учениям" со времен, когда холодная война была в самом разгаре", - пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

"Учения "Восток-2018", которые начнутся на восточной окраине России в конце августа, примечательны не только своим масштабом. К участию впервые привлечены вооруженные силы Китая, так что учения, как представляется, одновременно знаменуют крупную геополитическую перемену в регионе. Раньше Москва подозрительно смотрела на Китай - своего более богатого и многонаселенного соседа", - говорится в статье.

По данным газеты, пока в точности не сообщено, сколько военнослужащих выставит Россия, но можно предположить, что участников будет больше, чем на сходных учениях в 2014 году.

Издание также пересказывает комментарий Марка Галеотти, старшего научного сотрудника Institute of International Relations Prague: "Тенденция увеличения численности указывает, что вооруженные силы "становятся на ноги" и "действуют в более широком масштабе". Он говорит, что в центре этого наращивания стоит международное сотрудничество: "Несмотря на яростные попытки Запада изолировать Кремль, некоторые страны все еще хотят сотрудничать с Россией. Такими средствами, как продажа оружия и сотрудничество, Россия использует свою военную мощь в целях наращивания своего геополитического присутствия в мире".

По мнению издания, Россия и ее партнеры не распространяются о подробностях "Востока-2018". Но, "по словам Галеотти, на учениях, вероятно, будут охвачены угрозы инсургентского движения и другие нетрадиционные угрозы наряду с традиционными военными угрозами", пишет автор.

Издание полагает: "Общая логика совместных учений также наталкивает на два вывода. 1. Москва по-прежнему считает США и их союзников одним из своих основных стратегических противников. 2. Это плохая новость для российско-японских отношений".