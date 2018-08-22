Женщин не привлекают свидания с мужчинами слишком легкими в общении и слишком умными

Психологи выяснили, что женщин отталкивают свидания с мужчинами слишком умными либо слишком легкими в общении, сообщает журналистка Independent Майя Оппенхейм.

Исследователи попросили 214 студентов австралийских университетов (70% из них были женщинами, в среднем 19-летними) заполнить анкеты о качествах, которые большинство людей ценят в потенциальных спутниках: приятной внешности, уме, доброте и легкости характера.

Участников спрашивали, привлечет ли их потенциальный партнер, который был бы добрее, чем 1% населения. Затем тот же вопрос задавался с уровнем 10, 25, 50, 75, 90 и 99%.

"Проанализировав результаты, исследователи обнаружили, что респонденты обоих полов сочли все четыре качества привлекательными для будущего партнера. В целом, человек становился тем более привлекательным как партнер, чем больше в нем проявлялось то или иное качество. Тем не менее, было обнаружено исключение для участников женского пола. В том, что касается интеллигентности и легкости общения, потенциальный спутник начинал терять привлекательность на вершине шкалы", - сообщает Оппенхейм.

Соавтор исследования Жиль Жиньяк рассказал: "Точно установлено, что в потенциальном спутнике высоко ценятся несколько партнерских характеристик. Но последовательные замеры, использованные в нашем исследовании, дают понять, что некоторые из этих характеристик связаны с пороговым эффектом. Иными словами, хорошего лучше понемножку".