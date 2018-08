22 августа 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Правда, способная "перебить хребет" главе Белого дома Обвинительный приговор Манафорту и признание своей вины Коэном создают политическую угрозу для Трампа, пишет западная пресса. Это может вызвать раскол в рядах республиканцев на Капитолийском холме и поставить Трампа под угрозу импичмента. Демократы уже заявили о том, что Трамп окружен "культурой мошенничества и коррупции". В накаленной политической атмосфере Мюллер и Ко, расследующие "российское дело", одерживают первую важную психологическую победу. Станем ли мы свидетелями конца президентства Трампа? Обвинительный приговор Полу Манафорту и признание своей вины Майклом Коэном создают политическую угрозу для Дональда Трампа, пишет редакция The Wall Street Journal. Суд присяжных Виргинии признал Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения в мошенничестве. "Мюллер выдвинул против Манафорта 18 обвинений, несомненно, думая, что какие-то из них зацепятся, а обвинительный приговор может вынудить его сотрудничать против Трампа. Манафорту теперь грозит до 80 лет заключения, так что у него точно есть стимул к сотрудничеству. Но вопрос в том, как много известно Манафорту вообще о каких-либо связях с Россией. Ничто из того, что становилось известно общественности за два года расследований ФБР и Конгресса, не указывало на сговор между Россией и Трампом в 2016 году", - отмечается в статье. Более значительный риск для Трампа может представлять признание своей вины Майклом Коэном, который заплатил 130 тыс. долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание об интрижке с Трампом в 2006 году. "Коэн поначалу отрицал эти выплаты, а Трамп публично опровергал, что знал о них, но теперь Коэн заявляет, что знали они оба", - сообщает издание. Наиболее уязвим Трамп в вопросе о том, нарушили ли выплаты Клиффорд закон о финансировании избирательных кампаний. Коэн сообщил суду, что платил по просьбе Трампа. В заявлении Коэна о признании вины не оговаривается, что он должен сотрудничать с Мюллером, хотя он может это сделать, чтобы произвести впечатление на судью. Но, как и в случае с Манафортом, неясно, что ему известно о Трампе и России. Издание выражает сомнения в том, что Мюллер предъявит обвинения Трампу как действующему президенту, и приходит к выводу, что главная угроза для Трампа - политическая. "Конгресс принимает решение о том, что является правонарушением, влекущим за собой импичмент. И если в ноябре демократы вновь завладеют Палатой представителей, они дадут определение "тяжким преступлениям и проступкам". Приговоры Коэну и Манафорту поднимают ставки для Трампа и его президентства, но для пересмотра результатов президентских выборов избиратели могут потребовать больше доказательств, чем выплаты порнозвезде", - заключает The Wall Street Journal. "Черный день для Дональда Трампа" - так озаглавлен материал в немецком Der Spiegel. "Бывший менеджер его предвыборной кампании Пол Манафорт, вероятно, окажется в тюрьме. Бывший адвокат [Трампа] Майкл Коэн обвиняет его в нескольких преступлениях - для президента США ситуация принимает щекотливый оборот", - пишет журналист Роланд Неллес. Трампу грозят все более серьезные политические и юридические сложности - с непредсказуемыми последствиями для его дальнейшего президентства. "Уже в первом обвинении следователи добились успеха и подчеркнули тем самым важность своей работы по расследованию "российского дела". В накаленной политической атмосфере США это важная психологическая победа для Мюллера и Ко. Так может возрасти и политическое давление на Трампа с целью заставить его дать в скором времени интервью Мюллеру", - рассуждает журналист. Чтобы сократить свой срок пребывания в тюрьме, Манафорт может расколоться и передать Мюллеру информацию о сотрудничестве России с предвыборным штабом Трампа, которой он, возможно, обладает. Дело экс-адвоката Майкла Коэна так же опасно для Трампа, полагает автор. Возможно, прокуратура Нью-Йорка вызовет президента в суд в качестве свидетеля - для Трампа это будет еще одно сложное разбирательство. К тому же неясно, не пошел ли Коэн на "сделку" с прокуратурой и ФБР. Коэн может иметь информацию о возможном сотрудничестве штаба Трампа с российскими агентами, и это может быть интересно для Мюллера. Пока Коэн отрицает, что сам встречался в Праге с российскими агентами, однако это может измениться, констатирует Неллес. "Двойной удар снова оттеснил Трампа в угол" - констатирует The New York Times. Как пишут Марк Лэндлер, Майкл Д. Шир и Мэгги Хаберман, "практически ежедневные попытки президента Трампа отмахнуться от уголовных расследований, охвативших его Белый дом, во вторник фактически потерпели крах". "Даже самые ярые защитники президента в частном порядке признали, что поражения в суде, которые он потерпел одно за другим (...), могут вызвать раскол в рядах республиканцев на Капитолийском холме и поставить Трампа под угрозу импичмента", - сообщает издание. Демократы взяли на вооружение решения судов против Манафорта и Коэна, которым угрожает многолетнее тюремное заключение, чтобы заявить, что Трамп окружен культурой мошенничества и коррупции, что может стать мощным аргументом для уже активизировавшейся партии на выборах в Конгресс, отмечают авторы статьи. Как пишет издание, возникла "перспектива того, что президентство Трампа может подвергнуться риску импичмента в Конгрессе, даже если масштабное расследование по России так и не придет к окончательному выводу о том, что имел место сговор или препятствование правосудию". Приговор Манафорту и признания экс-адвоката Трампа Коэна обнажают правду, способную "перебить хребет" главе Белого дома, полагает журналист немецкой Die Welt Ханнес Штайн. "Станем ли мы в эти дни свидетелями конца президентства Дональда Трампа? Выведут ли его в наручниках из Белого дома? Возможно. На деле последние события демонстрируют прежде всего то, что этот президент не может работать в рамках правового государства: пока есть те, кто следит за исполнением закона, Трамп будет находиться в серьезной опасности", - говорится в статье. Правда, треть американцев все еще поддерживает нынешнего президента. "Для сторонников Трампа процессы против Манафорта и Коэна, а также сопротивление бывших сотрудников спецслужб являются лишь доказательствами существования deep state ("глубинное государство" или "тайная власть". - Прим. ред.), целью которого является низвержение избранного демократическим путем президента. С юридической точки зрения совершенно непонятно, могут ли суды выдвигать обвинения против действующего президента Соединенных Штатов. Эксперты расходятся во мнениях на этот счет", - констатирует журналист. Что касается процедуры импичмента, то это процесс сугубо политический. Для этого необходимо простое большинство в Палате представителей и две трети в Сенате. "Если республиканцам удастся в ноябре удержать свои позиции в Палате представителей, то импичмента не будет. Более того, мы будем наблюдать за тем, как будут свернуты расследования Роберта Мюллера. В этом случае все может обернуться таким образом, что наручники будут надеты как раз на него", - сообщает Die Welt.