Надо спасти Олега Сенцова от него самого

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку в знак протеста против своего заключения в тюрьму и политики Владимира Путина. Прозвучало множество призывов в защиту режиссера со стороны интеллектуалов. В дискуссионной рубрике Le Figaro Филипп Бильже, генеральный адвокат при апелляционном суде, выражает мнение о том, что сколь бы похвальным ни было дело Сенцова в глазах его сторонников, необходимо его убедить, в его же собственных интересах, стать более сговорчивым.

"Трагическое столкновение между Олегом Сенцовым и Владимиром Путиным - несмотря на поддержку со стороны многих коллег-кинорежиссеров в пользу Сенцова - выходит за рамки обычных баталий и отсылает каждого из них не только к политическим, но и к сокровенным размышлениям", - считает автор.

Возникает все более фатальное ощущение того, что речь идет о противостоянии двух непреклонностей, природа которых явно различна, отмечает эксперт.

"В поведении Сенцова есть мужество, сопротивление и несгибаемость, которыми можно восхищаться, однако его экстремизм приведет к смертельному исходу, если в данном антагонизме непреклонность Сенцова не согласится уступить опасной непреклонности Путина", - утверждает Бильже.

"Путин находится в более предпочтительной позиции: он может показать, что он силен и ничего не боится, тем более смерти человека, в которой он не считает себя виновным, - анализирует автор статьи. - Я даже думаю, что акции в поддержку Сенцова контрпродуктивны, так как Путин, судя по всему, испытывает высшее наслаждение от того, когда он стоит один против всех, что позволяет ему не соблюдать принципы классического гуманизма".

"Надо убедить Сенцова покончить со своим радикализмом, сколь бы праведным ни казалось его дело в глазах его сторонников, и посоветовать ему отказаться от самоубийственной стратегии, которая в конечном счете причинит зло лишь ему самому", - пишет эксперт.

"Президент Макрон упомянул о ситуации Сенцова в разговоре с Путиным, и я не сомневаюсь, что он сделал это умело и тонко. Нужно внушить Путину, что гуманность стала бы не только благородным ответом, но и неким разумным проявлением", - рассуждает автор.

Во всяком случае, наихудшим решением стало бы подталкивание этих двух непреклонностей к тому, чтобы идти до конца", - уверен эксперт.

"Надо спасать Олега Сенцова. В том числе от него самого", - считает Бильже.

"И надо дать возможность Владимиру Путину спастись от своих наихудших побуждений, ссылаясь исключительно на его политические интересы", - резюмирует автор.