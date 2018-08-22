Голодовка Сенцова: "на воде и витаминах не продержишься больше 40 дней"

Заключенный в России Олег Сенцов держит голодовку уже 100 дней. Столь большой срок, видимо, стал возможен благодаря дополнительному питанию, состав которого неизвестен, пишет журналистка Le Figaro Анн-Лор Лебрен.

"Его организм пытается тратить как можно меньше энергии и замедляет все свои функции, в частности, сердечные. В такой ситуации также наблюдается постепенное снижение температуры", - комментирует для Le Figaro Мартина Лавиль, профессор по вопросам питания в Университете Лион I и практикующий врач в больничном центре Hospices civils de Lyon.

Ради сохранения той небольшой энергии, которая у него остается, кинорежиссер лежит весь день. Он согласился принимать пищевые заменители, чтобы избежать принудительного кормления. Он пьет более 3 литров воды в день, говорится в статье.

Однако длительная голодовка подвергает его организм тяжелому испытанию, и это псевдопитание является лишь отсрочкой приговора, указывает автор статьи. "Нам неизвестно, каков состав пищевых добавок, которые ему дают, но мы знаем, что поступление в организм нескольких витаминов способно лишь поддерживать функцию клеток, а употребление воды не позволяет продержаться более сорока дней", - полагает нутриционист.

Столь серьезная потеря веса (30 кг) свидетельствует о том, что кинорежиссер уже стал исчерпывать ресурсы своего организма, говорится в статье.

Происходящая из-за этого нехватка белка представляет большую угрозу для Олега Сенцова. Вдобавок к значительному потреблению воды такой дефицит может вызвать гипонатриемию, расстройство, связанное с избытком воды в клетках. Нейроны очень чувствительны к такому нарушению, что может повлечь за собой расстройство сознания и даже кому, отмечает журналистка. "Самая большая опасность в данной ситуации - это инфекция, поскольку белки имеют решающее значение для нашей иммунной системы. Если он заразится каким-то болезнетворным возбудителем, то его организм не будет иметь никакой возможности сопротивляться инфекции, и она сможет его одолеть", - подчеркивает Мартина Лавиль.

"Если Олег Сенцов прекратит свою голодовку, он также может пострадать от серьезных последствий, таких как нарушение функции щитовидной железы, потеря слуха или слепота, - пишет Лебрен. - Возобновление питания тоже несет в себе риск, в частности, кардиальный и респираторный. Для его ограничения крайне важно постепенно вводить глюкозу и белки с тем, чтобы восполнить запасы белка".