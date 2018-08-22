Активист или "заурядный" пользователь: в России все больше интернет-пользователей оказываются в тюрьме

В России растет число судебных преследований за перепосты или лайки, контроль над интернетом усиливается, пишет журналист французской Le Monde Мануэль Ауслос.

В силу федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" в последние годы постоянно растет число осужденных российских интернет-пользователей, говорится в статье. В своем докладе российская правозащитная группа "Агора" приводит цифры о том, что в 2017 году против пользователей было заведено 411 уголовных дел, по 43 делам был вынесен приговор о тюремном заключении. Это примерно на треть превышает показатели предыдущего года (298 уголовных дел и 32 тюремных срока).

"За годы правления Путина общественный и независимый диалог из телевидения и печатной прессы переместился в интернет, - указывает эксперт информационно-аналитического центра "Сова" Мария Кравченко. - Антиэкстремистское законодательство, благодаря своим пространным и расплывчатым формулировкам, стало эффективным средством для запрещения цензурой сетевого контента и оказания давления на активистов оппозиции, которые используют интернет для распространения своих идей". Критики правительства, аннексии Крыма или вмешательства Москвы в Сирии сегодня также привлекаются к ответственности за свою "антироссийскую" направленность, отмечает автор статьи.

Наказания различны: от простого штрафа до лишения свободы с обязательным отбыванием наказания. Некоторые осужденные являются крайне правыми активистами или исламистами, однако растет число простых интернет-пользователей, говорится в статье. "Пять лет назад, чтобы быть посаженным в тюрьму за свою деятельность в сети, надо было обладать данными активиста или преступника, - поясняет Дамир Гайнутдинов, адвокат международной правозащитной группы "Агора". - Сегодня заурядный интернет-пользователь за лайк или перепост может быть приговорен к пяти или шести годам тюрьмы".

После зимних антипутинских митингов 2011/2012 годов власти заблокировали тысячи сайтов. В 2017 году 88 тыс. сайтов были заблокированы Роскомнадзором - федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, говорится в статье.

"Власти понимают, что они не могут эффективно заблокировать чувствительную информацию, потому что интернет-пользователи обходят контроль с помощью прокси-серверов (благодаря которым можно сделать соединение анонимным), - поясняет Дамир Гайнутдинов. - И тогда они пытаются путем обвинительных приговоров запугать тех, кто делится этой информацией в сети".

В ответ на недавнюю серию арестов и вызванное этим негодование 14 августа социальная сеть "ВКонтакте" рассказала ВВС, что она планирует публиковать статистику поступающих от органов власти запросов о персональных данных своих пользователей, передает автор статьи.

Все же можно усомниться в желании "ВКонтакте" оказать сопротивление правительству. На самом деле эта соцсеть зависит от компании Mail.ru, владельцем которой является олигарх Алишер Усманов, приближенный к Кремлю, отмечает журналист. "Думаю, главное, что идет на пользу компании, это ее хорошие отношения с правительством, - указывает Дамир Гайнутдинов. - Недавние заявления, на мой взгляд, являются лишь пиаром, попыткой ограничить репутационные потери "Вконтакте".

Такие меры наносят ущерб экономической активности в сфере информационных технологий, говорится в статье. "В России есть очень продвинутые игроки, которые страдают от новых законов, - отмечает Жюльен Носетти, специалист по российскому интернету во Французском институте международных отношений (IFRI). - Например, обязанность размещать данные россиян на российской территории требует огромных затрат. Еще несколько лет назад индустрия цифровых технологий была весьма процветающей, но сегодня весь кадровый резерв молодых программистов уезжает за границу, в Европу, Израиль или США".