22 августа 2018 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Россия, пробиваясь вглубь Африки, подписывает новое военное соглашение "Во вторник, спустя всего три недели после того, как были убиты трое российских журналистов, расследовавших роль российских наемников в Центральноафриканской Республике, Москва и эта неспокойная африканская страна подписали соглашение о расширении военного сотрудничества", - сообщает журналист The New York Times Эндрю Хиггинс. В статье говорится: "Подробности соглашения не разглашались, но, как представляется, оно имеет отношение к российским военным инструкторам, которые в количестве 175 человек уже присутствуют в ЦАР и в июле были в фокусе смелого расследования российских журналистов". Автор напоминает, что по версии властей России и ЦАР журналисты были убиты неустановленными грабителями из засады. "Михаил Ходорковский, российский олигарх-изгнанник, основатель издания, которое спонсировало поездку журналистов в Африку, назвал официальную версию "совершенно неприемлемой", - отмечает автор. Российский министр обороны Шойгу во вторник "не упомянул об убитых журналистах, но, согласно цитатам в материалах российских информагентств, расхвалил военное сотрудничество с ЦАР", пишет газета. Министр национальной обороны и восстановления армии ЦАР Мари Ноэль Койяра "заявила, что соглашение поспособствует обучению вооруженных сил ее страны", пересказывает журналист. "Российская сторона сообщала, что лишь пять из ее инструкторов в ЦАР (некоторые из них базируются в Сибю, неподалеку от места убийства журналистов) - военнослужащие, остальные - гражданские. Журналисты пытались установить, не работают ли эти гражданские инструкторы фактически на "Группу Вагнера" - таинственную частную военную компанию, основанную бывшим офицером российской военной разведки и связанную с приближенным президента Путина", - говорится в статье. Источник: The New York Times