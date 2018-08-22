Связи Австрийской партии свободы с Россией находились в фокусе разведки

Австрийское Федеральное ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT) держало под пристальным вниманием контакты с Россией Австрийской партии свободы (FPÖ) и представителей из ее окружения, сообщает Der Standard.

Разведку "интересовала, прежде всего, деятельность аналитических фондов и союзов, налаживающих связи между российскими и австрийскими политиками", пишет автор публикации Фабиан Шмид.

Кроме того, сообщает издание, BVT консультировала политиков, которые, например, выезжали в аннексированный Россией Крым. "Так, депутатов информировали о том, что поездка через украинскую столицу Киев - не самая лучшая идея, поскольку дело может дойти до "акций возмездия" со стороны украинских властей, для которых "наблюдательные миссии" в Крыму - как бельмо на глазу", - пишет автор, ссылаясь на осведомленные источники.

В то время как вице-председатель FPÖ Йохан Гуденус отрицает, что консультировался с разведкой, бывший депутат Эвальд Штадлер признал, что после своей поездки в Крым "кто-то из МВД" проинформировал его, что он находится под наблюдением украинских властей. Кроме того, при встрече сотрудники разведки не советовали ему снова ездить на Украину, говорится в статье.

"Еще в 2002 году в докладе, подготовленном BVT, говорилось о том, что российские спецслужбы ведут шпионскую деятельность в таких областях, как политика, экономика, наука, техника, а также военная сфера", - передает издание.

В открытом доступе нет информации о каких-либо расследованиях, которые велись бы против лиц из окружения FPÖ, пишет Шмид.

В конце февраля разгорелся скандал вокруг расследований, в центре которых оказался высокопоставленный сотрудник австрийской разведки. "Не только расследования внутри BVT, но прежде всего связи FPÖ с Россией вызывают скепсис у дружественных разведок других стран. Так, The Washington Post недавно писала о том, что иностранные спецслужбы проявляют осторожность в передаче разведданных в Вену. BVT и МВД эту информацию опровергли", - передает издание.