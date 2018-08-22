Станем ли мы в эти дни свидетелями конца президентства Трампа?

События в Соединенных Штатах наслаиваются одно на другое. Как приговор, вынесенный Манафорту, так и признания бывшего адвоката Трампа Коэна ставят нынешнего президента в затруднительное положение. Они обнажают правду, способную "перебить хребет" главе Белого дома, пишет в своей статье на сайте Die Welt Ханнес Штайн.

Как сообщают СМИ, советники президента Трампа говорят о том, что тот находится на грани нервного срыва. Возможно, он уже давно летит в эту пропасть, добавляет журналист.

"Для подобного состояния есть все причины: подошел к концу первый процесс против Пола Манафорта, в прошлом руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа. Присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения (речь о налоговых и других махинациях). В середине сентября начинается второй процесс. Он целиком и полностью будет посвящен России и разносторонним контактам Манафорта с путинским режимом", - передает Die Welt.

Помимо этого, к всплеску гнева привело решение Трампа отозвать допуск к секретным материалам бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, поскольку тот подверг президента критике на ТВ и в Twitter. "13 высокопоставленных сотрудников спецслужб (...) опубликовали письмо, в котором осудили шаг Трампа как попытку ограничить свободу слова", - говорится в статье.

Помимо этого, продолжает Штайн, Дональд Трамп узнал из The New York Times, что юрист Белого дома Дон Макган беседовал с Робертом Мюллером целых 30 часов. "Изначально Трамп считал Макгана своим личным адвокатом - однако работа юриста состоит в том, чтобы защищать не лично Трампа, а президентскую должность как таковую. Никто не знает, о чем поведал Макган спецпрокурору".

Немаловажным на фоне всего этого остается вопрос о том, почему Дональд Трамп - если ему нечего опасаться - так боится отвечать на вопросы спецпрокурора Мюллера, отмечает журналист. В интервью информагентству Reuters президент сказал о том, что не хочет оказаться "в ловушке дачи ложных показаний под присягой". Как отмечает Штайн, "речь идет о том, что следователи в ходе допроса намеренно задают вопрос, ответ на который им известен заранее, и, если подозреваемый говорит неправду, его тут же обвиняют в даче ложных показаний".

Правда, есть один надежный метод, как не попасть в эту ловушку, добавляет журналист: "это говорить правду". В том же интервью Трамп заявил о том, что имеет право вмешиваться в расследования относительно предполагаемого вмешательства России в выборы или даже самому возглавить их. "Подобные заявления, - считает автор, - свидетельствуют об авторитарном представлении Трампа о должности президента. Он считает себя избранным диктатором, стоящим над законом".

Еще одним "роковым известием" для Дональда Трампа стали признательные показания его бывшего адвоката Майкла Коэна в уклонении от уплаты налогов и незаконных партийных пожертвованиях. Кроме того, Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд. - Прим. ред.) 130 тыс. долларов, чтобы она помалкивала о связи с Трампом. "Коэну грозит 65 лет тюремного заключения".

"Признательные показания Коэна становятся серьезными обвинениями и в адрес Трампа: он уже был действующим президентом, когда покупалось молчание Дэниелс. (...) А это уже преступление", - пишет автор.

Вполне вероятно, что Коэн пойдет на сотрудничество с прокуратурой, чтобы в обмен на информацию получить смягчение приговора. "А Майклу Коэну многое должно быть известно о Дональде Трампе. Связывали ли президента, когда он еще не был президентом, тайные делишки с путинскими олигархами?" - задается вопросом Штайн и указывает на то, что есть все шансы, что Коэн расскажет американским ведомствам все.

"Станем ли мы в эти дни свидетелями конца президентства Дональда Трампа? Выведут ли его в наручниках из Белого дома? Возможно. На деле последние события демонстрируют прежде всего то, что этот президент не может работать в рамках правового государства: пока есть те, кто следит за исполнением закона, Трамп будет находиться в серьезной опасности", - говорится в статье.

Правда, треть американцев все еще поддерживает нынешнего президента. "Для сторонников Трампа процессы против Манафорта и Коэна, а также сопротивление бывших сотрудников спецслужб являются лишь доказательствами существования deep state ("глубинное государство" или "тайная власть". - Прим. ред.), целью которого является низвержение избранного демократическим путем президента. С юридической точки зрения совершенно непонятно, могут ли суды выдвигать обвинения против действующего президента Соединенных Штатов. Эксперты расходятся во мнениях на этот счет", - констатирует журналист.

Что касается процедуры импичмента, то это процесс сугубо политический. Для этого необходимо простое большинство в Палате представителей и две трети в Сенате. "Если республиканцам удастся в ноябре удержать свои позиции в Палате представителей, то импичмента не будет. Более того, мы будем наблюдать за тем, как будут свернуты расследования Роберта Мюллера. В этом случае все может обернуться таким образом, что наручники будут надеты как раз на него", - сообщает Die Welt.