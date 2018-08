22 августа 2018 г. Иэн Тэлли, Кортни Макбрайд | The Wall Street Journal США расширили санкции в отношении России на фоне заявлений о том, что их недостаточно "Администрация Трампа ввела новые санкции против России, усиливая дипломатическое давление США на Москву. Белый дом при этом пытается парировать инициативу законодателей по применению еще более мощных инструментов для подрыва российской экономики", - сообщают журналисты The Wall Street Journal Иэн Тэлли и Кортни Макбрайд. Минфин США внес в черный список несколько фирм и физических лиц, обвиняемых в нарушении запретов на торговлю энергоресурсами с Северной Кореей и сотрудничество с ФСБ, информируют авторы статьи. "Но многие законодатели, опасаясь, что администрация наносит удары по России для видимости, выступают за закон, который бы вынудил Белый дом принять еще более жесткие экономические штрафные меры", - пишут Тэлли и Макбрайд. "Сотрудники администрации настаивают на том, что дают отпор Москве путем санкций против более чем 200 российских компаний, банков, физических лиц, госслужащих и учреждений, в том числе некоторых ближайших соратников Путина и богатейших олигархов страны. Чиновники администрации заявляют, что они должны также установить баланс между конфронтацией и необходимостью сотрудничать с Россией по таким вопросам, как Иран, Сирия или Северная Корея", - отмечают авторы. Трения, вызванные подходом Трампа к Путину и санкциями, проявились на слушаниях в Сенате во вторник. Замминистра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер заявила банковскому комитету Сената: "Хотя злонамеренные действия России продолжаются, мы полагаем, что ее авантюризм, несомненно, сдерживается пониманием того, что мы можем причинить еще больше экономических тягот. Мы без колебаний это сделаем, если ее поведение не изменится явным и значительным образом". На слушаниях в комитете по международным отношениям заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что политика администрации в отношении России призвана "и дальше повышать издержки до тех пор, пока российская агрессия не прекратится, и при этом держать дверь открытой для диалога". Тем не менее, многие в Конгрессе сомневаются в эффективности нынешней санкционной программы. "Их поведение не изменилось, - сказал сенатор-демократ Джо Доннелли. - Факт в том, что Россия все еще в Сирии, они [русские] все еще на Украине, они по-прежнему применяют кибератаки и вмешиваются в выборы, они собираются вмешаться в предстоящие выборы". Сенатор-республиканец Тим Скотт заявил: "Наши усилия просто не были достаточно эффективными". Многие конгрессмены поддерживают принятие закона, который потребует от Белого дома более жестких действий, в том числе затрагивающих российский суверенный долг. "Конгресс намерен действовать", - сказал сенатор-демократ Боб Менендес, главный инициатор нового закона о санкциях. Министр финансов Стивен Мнучин выступил против попытки нанести удар по суверенному долгу России. Он указал на вероятность ущерба для большего числа рынков, в том числе для союзников. "По словам экспертов по санкциям, такой шаг будет представлять собой значительное усиление санкционной политики и может подломить российскую экономику, - отмечается в статье. - По словам некоторых законодателей, именно такое предостережение они хотят сделать". Сенатор-республиканец Джон Кеннеди, сетуя на результаты санкционной программы, заявил: "Экономика не была поставлена на колени". По словам законодателей, могут быть задействованы санкции в отношении поставок вооружений, таких как продажа зенитно-ракетных систем Турции, а также в отношении офицеров разведки, упомянутых в недавнем заключении федерального прокурора о вмешательстве в выборы. "Рассматриваются и другие санкции. Администрация, возможно, готова рискнуть и досадить трансатлантическим союзникам путем санкций против проектов новых российских газопроводов, которые для Европы будут представлять собой основной источник энергии, а для России - доходов", - сообщают Тэлли и Макбрайд. Москве грозят также штрафные меры за ее предполагаемую причастность к отравлению бывшего российского шпиона и его дочери в Великобритании, добавляют авторы статьи. Источник: The Wall Street Journal