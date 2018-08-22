Очередные санкции не изменят внешнеполитического курса России

Сегодня отношения между Россией и Германией переживают не лучшие времена. Если мы хотим что-то изменить в этой ситуации, мы должны избавиться от трех иллюзий и трех навязчивых идей, считает обозреватель немецкой газеты Die Zeit Тео Зоммер.

Российско-германские отношения переживали периоды взлетов и падений. "После окончания холодной войны наши страны сначала очень сблизились. Горбачев дал добро на объединение Германии, хотя мог бы сказать "нет" воссоединению. Германия стала важнейшим торгово-экономическим партнером России, была запущена программа, принципом которой было "партнерство во имя модернизации". Однако за последние 15 лет Германия и Россия постепенно, но неуклонно отдалялись друг от друга", - отмечает автор.

Это началось еще до аннексии Крыма и войны, которую Киев ведет против пророссийских сепаратистов на Донбассе. "Выступая в 2001 году в Бундестаге, Владимир Путин объявил о том, что Россия выбрала Европу, однако уже спустя шесть лет - на Мюнхенской конференции по безопасности - все выглядело уже иначе. С одной стороны, Путин почувствовал себя притесненным или даже окруженным из-за продвижения НАТО вплотную к российским границам; даже Украина и Грузия получили авансы на членство в альянсе. С другой - он отвернулся от Европы, которую стал воспринимать в роли воплотителя американских интересов в старом мире", - говорится в статье. Кроме того, Путин стал больше обращаться к традиционным православным ценностям, идеям панславизма и евразийства, в рамках которых Россия перестает быть восточной окраиной Запада, а превращается в центр евразийского пространства на западе Востока.

"Украинский кризис стал поворотным моментом, в том числе, и в германо-российских отношениях", - передает обозреватель. "Под влиянием постоянно ужесточающейся, требующей все новых санкций американской политики по отношению к России нам грозит новый ледниковый период в отношениях", - замечает автор. С его точки зрения, Германия должна быть крайне заинтересована в том, чтобы предотвратить это. С Россией следует сохранять диалог и "не дать Вашингтону тянуть себя на буксире".

По мнению Тео Зоммера, в политике в отношении России Германии "следует освободиться от трех иллюзий и трех навязчивых идей".

"Иллюзия номер один: с помощью ужесточения санкций можно добиться смены российского внешнеполитического курса". Подобные действия, уверен журналист, "легко могут привести к глобальной экономической войне". В подобном развитии ситуации не могут быть заинтересованы ни Германия, ни Европа. Кроме того, в кризисной ситуации россияне могут сильнее объединиться вокруг Путина.

"Иллюзия номер два: усиление давления извне способствует переходу России к либеральной демократии и социальной рыночной экономике", - продолжает автор материала.

По мнению Зоммера, "Россия еще долгое время сохранит авторитарную структуру управления вкупе с олигархическим капитализмом, сформировавшимся в эпоху хаоса при Ельцине и укрепившимся при Путине".

"Иллюзия номер три: можно создать надежную укрепляющую мир архитектуру безопасности в Европе, нацеленную против России". Напротив, уверен журналист, подобная архитектура может быть выстроена "только при участии России". Это и соблюдение условий ДРСМД, и усилия, направленные на договоренности в сфере контроля над вооружениями и, прежде всего, серьезные шаги, нацеленные на стимулирование реализаций Минских договоренностей по Донбассу и сохранение перемирия в рамках "замороженных конфликтов" в Приднестровье, в Абхазии и Осетии - вплоть до окончательного их разрешения.

Далее автор пишет о "навязчивых идеях" относительно России, которых надо остерегаться.

"Идея номер один: нынешняя угроза для Запада (со стороны России) соответствует той угрозе, которая существовала в период холодной войны". Как отмечает автор публикации, в то время в Восточной Германии располагалось почти полмиллиона военнослужащих Красной армии, имевшей ядерное оружие. Сегодня Россия вряд ли рискнула бы пойти на ядерную войну. Кроме того, она представляет собой довольно скромную военную державу. Как показывают данные Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies), военный бюджет НАТО составил в 2017 году 860,4 млрд долларов, Китая - 161 млрд долларов, России - 47,6 млрд долларов. "Взгляда на эти данные достаточно, чтобы перестать трястись от страха", - отмечает колумнист.

"Идея номер два: Россия подрывает либеральный миропорядок". Да, она определенно отвергает его, интерпретируя как "гегемонию американской власти". Она ведет "гибридную войну" при помощи дезинформации, хакерских атак, шпионажа и вмешательства во внутренние дела других стран, вплоть до избирательных кампаний. "Но кто этого не делает?" - задается вопросом журналист. Трамп делает это посредством своей неуемной активности в Twitter. Его бывший советник Стив Бэннон хочет основать фонд, целью которого будет объединение европейских правых популистов. "Шпионят, прослушивают и устраивают хакерские атаки не только русские - вспомним АНБ!"

Автор сомневается в том, что российские вмешательства на самом деле принесли ощутимый результат. "Им приписывают победу Трампа на выборах, результаты референдума по "Брекзиту", рост популярности АдГ - однако все это случилось по причинам, которые надо искать в самих этих странах. То, что наши демократии поддались авторитарному искушению - не заслуга русских, а признак демократической слабости. Я считаю, что никто так сильно, бесцеремонно и серьезно не подрывает либеральный миропорядок, как Дональд Трамп. Кремль ему для этого не нужен", - уверен Зоммер.

"Навязчивая идея номер три сводится к тому, что Путин решительно настроен на экспансию", - передает Die Zeit.

По мнению автора статьи, "спекуляции на тему того, что аннексия Крыма была началом ревизионистско-реваншистского похода против стран Балтии и Польши, всегда были безосновательны".

Сегодня ясно одно: "Путин нацелен не на экспансию, а ищет безопасности (даже если угрозы мнимые). Но прежде всего (...) ему нужны партнеры, которые помогут модернизировать страну. Он стоит перед гигантскими внутриполитическими проблемами. Недовольство демонстрируют не только пенсионеры - люди хотят улучшений, перспектив на экономический и социальный прогресс. Для этого Путину нужны капитал и технологии. Надежды на то, что Китай предоставит все необходимое, уже оказались безосновательны". В этой связи автор видит шансы на то, что Путин начнет искать возможности для сотрудничества с Германией и ЕС и будет вынужден идти на уступки.