Маас и Лавров дискутируют на публике

"Россия и Германия подчеркивают свою заинтересованность в решении украинского конфликта. Однако недоверие велико так же, как и разногласия", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"В последние годы правительства Германии и России разговаривали много - только в большинстве случаев безрезультатно, - отмечает журналист Моритц Кох. - (...) Говорить о сближении или вовсе о перезагрузке было бы преждевременным, но уверенность в том, что прогресс возможен, растет".

"Впервые за долгое время в МИД ФРГ увидели подходящий момент для конструктивных переговоров. (...) "У меня есть ощущение, что в вопросе Украины сегодня имеется значительно больше возможностей, чем еще год назад", - сказал министр иностранных дел Хайко Маас". Новые шансы для дипломатии он связывает прежде всего со сменой власти на Украине. В отличие от Петра Порошенко Владимир Зеленский располагает большинством в парламенте и способен действовать. "Мир на Украине освободил бы путь и для ослабления антироссийских санкций Запада, которые обременяют немецкую экономику", - говорится в статье.

"Насколько готова к диалогу российская сторона, оценить тяжело. (...) Российская экономика сбилась с пути, в Москве люди выходят на улицы, органы госбезопасности реагируют насилием и лишь провоцируют дальнейшие протесты. Времена, когда у Путина, казалось, все получалось, прошли. Кажущийся всемогущим президент вдруг выглядит весьма ослабленным. Реабилитация на мировой арене была бы сейчас как раз кстати", - отмечает Кох.

Тем не менее, пресс-конференция Мааса и Лаврова "показала, насколько тяжело достичь взаимопонимания с Россией Путина". "Они говорили о "полезном" и "интенсивном" взаимодействии, что на дипломатическом языке означает жесткие разногласия - которые они затем и продемонстрировали достаточно недипломатично, а именно на публике".

В частности, Маас опроверг обвинения российского правительства в том, что немецкие СМИ вмешиваются "во внутренние дела России", и раскритиковал задержание корреспондента Deutsche Welle. Лавров, в свою очередь, заявил, что в Европе препятствуют работе кремлевским каналам, RT и Sputnik. Последнее слово в этом вербальном обмене упреками все же осталось за Маасом, указавшим, что в Германии работе российских СМИ не препятствуют, передает издание.

Оба министра открыто обозначили свои разногласия и относительно расторгнутого договора РСМД. Лавров обвинил в раскручивании спирали вооружений США, Маас указал, что соглашение нарушили и тем самым подорвали россияне.

"Правда, больше всего россиян рассердит программа визита Мааса. В четверг политик из СДПГ хочет встретиться с оппозиционерами. Для Кремля ситуация в сущности очевидна: это вмешательство во "внутренние дела", - отмечает Handelsblatt.