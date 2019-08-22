Путин и Макрон затронули вопрос о "желтых жилетах": как Кремль обработал перевод

"(...) То, что видели и слышали россияне по поводу слов Эммануэля Макрона о "желтых жилетах" - полная противоположность тому, что на самом деле заявил президент Франции в понедельник в Брегансоне! Впервые российская власть воспользовалась переводом, чтобы настолько кричаще манипулировать словами главы иностранного государства", - пишет корреспондент французского издания Le Parisien в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Дословный перевод пресс-конференции, опубликованный на сайте Кремля на английском и, конечно же, на русском языке, приписывает главе французского государства такое высказывание: "Но вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, не смогли представить свою кандидатуру, не смогли это сделать свободно, без каких бы то ни было преград".

Эти слова как нельзя более далеки от того, что сказал президент: "Во Франции, я говорю это здесь ясно, и поэтому сравнение неправомерно, те, кто митинговал, свободно представили свои кандидатуры на выборах. Те, кого называют "желтыми жилетами", свободно пошли на европейские выборы и пойдут на муниципальные выборы".

"В среду днем вышеупомянутые слова были исправлены на сайте Кремля", - отмечает журналист.

"Но вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, смогли представить свою кандидатуру, смогли это сделать свободно, без каких бы то ни было преград".

Помимо усеченных высказываний, таинственным образом исчезли две фразы президента Макрона: "И это очень хорошо, и я желаю, чтобы они ("желтые жилеты") свободно выражали свое мнение на выборах, потому что это снижает конфликтность. Потому что у нас такая страна, где люди могут свободно выражать свои мысли, свободно участвовать в митингах".

"Тогда как вымаранная цензурой версия служит целям Кремля, который представляет западные страны как показные демократии, где свобода является иллюзорной", - резюмирует Гриншпан.