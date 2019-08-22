Как экологический императив сводит женщин с ума

"Женщины как северных стран, так и южных несут потери от изменения климата или от вытекающих из этого предписаний. Стоит задуматься, насколько совместимы феминизм и экология", - пишет Slate.fr.

"(...) По данным исследования, проведенного в 2015 году Исследовательским центром Pew в одиннадцати так называемых развитых странах (включая Германию, Южную Корею, США и Канаду), женщины больше беспокоятся из-за изменения климата и чувствуют, что оно затрагивает их сильнее; они озабочены тем, что эти потрясения наносят вред им лично", - сообщает издание.

"Во Франции на последних выборах в Европарламент за экологическую партию EELV проголосовало вдвое больше женщин (17%), чем мужчин (9%). В 2018 году американское исследование показало, что экологичное поведение, такое как "ходить в продуктовый магазин с многоразовыми тканевыми пакетами вместо пластиковых пакетов", воспринимается как "женское", - указывает журналистка.

"(...) Что касается защиты окружающей среды или сохранения природных ресурсов, то дело не в том, что женщины естественным образом ближе к природе, а, прежде всего, в том, что их воспитывали не так, как мужчин, а еще потому, что они первыми страдают от изменения климата и разрушения экосистем", - указывает Slate. fr. - В последние годы экофеминизм снова вернулся на первый план. Это слово появилось в 1974 году в книге "Феминизм или смерть" французской писательницы и философа Франсуазы Добон, десятью годами ранее американский биолог Рэйчел Карсон разработала эту концепцию в своем бестселлере "Тихая весна". В то время - как и сейчас молодую активистку Грету Тунберг - ее называли "истеричкой" и "фанатичкой" экологии", - говорится в статье.

"Экофеминизм устанавливает связи между угнетением природы и женщин, которых эксплуатируют и подчиняют патриархат и капитализм", - пишет автор публикации Нора Буаззуни.

"(...) В развивающихся странах именно женщины несут всю тяжесть последствий изменения климата. В случае стихийного бедствия "смертность среди женщин в 14 раз выше, чем среди мужчин", отмечает коммуникационное агентство Médiaterre.

По данным Программы ОООН по окружающей среде, из 200 тыс. погибших в результате цунами в Индийском океане в 2004 году в Индонезии 80% жертв составляли женщины, в Индии - 73% и на Шри-Ланке - 65%. Пока мужчины работали в городе, женщины оставались в сельской местности, "чтобы позаботиться о своих семьях или зарабатывать на жизнь, часто они разгружали рыбацкие лодки". Женщины "не умели плавать или не могли лазить по деревьям, чтобы спастись от подъема воды".

" (...) В странах Севера несмотря на то, что приход общества потребления сократил время домашней работы для многих женщин - благодаря супермаркетам, бытовой технике или готовой еде, мужчины отнюдь не стали больше вкладываться в домашнюю работу. По данным Национального института статистических и экономических исследований , женщины стали тратить на домашние обязанности на 22 минуты меньше, чем одиннадцать лет назад, а мужчины тратят на него всего на одну минуту больше...", - пишет автор статьи.

"В течение последнего десятилетия, особенно среди белых женщин, выпускниц вузов, с высокой покупательной способностью, происходит возрождение тяги к домашнему хозяйству, к проверенным веками методам и видам деятельности, которые все еще не оплачиваются, но получают высокую оценку в социальных сетях", - указывает издание.

"Кондитерские изделия, натуральная косметика и домашние чистящие средства... Некоторые женщины даже уходят с работы, чтобы ухаживать за цыплятами и недавно благоустроенным садом. Американская писательница Эмили Матчар выпустила книгу на эту тему: "Возвращение к домашнему очагу: почему женщины принимают новую домашнюю жизнь".

"(...) Кроме психического бремени, посредством экологического императива ежедневно на плечи женщин оказывается дополнительное давление: моральное бремя", - утверждает автор статьи.

"Ешьте местную и/или экологически чистую пищу, выбрасывайте как можно меньше отходов, уменьшайте количество упаковки (выбирайте многоразовую, которую можно часто стирать, что добавляет хлопот по стирке), отказывайтесь от обработанных продуктов и заменяйте их домашними, мойтесь в эко-ванной без эндокринных разрушителей и других нефтехимических веществ, заменяйте ватные тампоны, подгузники, гигиенические прокладки на моющиеся эквиваленты (снова неприятная работа по стирке)...", - перечисляет журналистка.

"(...) Но потреблять меньше или потреблять лучше требует времени. Того самого времени, которое раньше мы тратили на то, чтобы заботиться о себе, читать, выходить на улицу, писать, бороться, работать за вознаграждение", - комментирует автор статьи.

"(...) Сегодня экологические предписания и действия самых привилегированных женщин и мужчин лишь усугубляют и усиливают разделение труда по признаку пола, что составляет конкуренцию с феминистской приверженностью", - резюмирует автор статьи.