Лавирование Эрдогана в Сирии

"Сирийские правительственные войска ведут наступление в Идлибе. Наступательная операция испытывает на прочность турецко-российские отношения", - считает журналист немецкого издания Die Tageszeitung Юрген Готтшлих.

"Атака на турецкий военный конвой, совершенная в понедельник в повстанческой провинции Идлиб на севере Сирии предположительно сирийскими ВВС, и масштабная поддержка Россией наступления войск Асада в Идлибе фактически положили конец соглашению, заключенному Эрдоганом и Владимиром Путиным в прошлом сентябре", - указывает издание.

"Тогда российский президент пообещал повлиять на Асада с целью сдержать наступление на провинцию Идлиб. Взамен Турция намеревалась позаботиться о том, чтобы повстанцы покинули буферную зону вокруг Идлиба и из Идлиба больше не осуществлялись атаки на российские и сирийские войска. Хотя турецкая армия и сирийские вспомогательные войска не выполнили эти обещания, Путин на протяжении нескольких месяцев сдерживал Асада", - отмечает Готтшлих.

"Сначала Путин мирился с тем, что на юге Идлиба по-прежнему были активны как джихадистская группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), так и поддерживаемые Турцией боевики "Национального фронта освобождения". Даже когда в апреле Асад все-таки начал наступление на Идлиб, Россия сначала по большей степени держалась в стороне. Соответственно безуспешно действовали и подразделения Асада", - говорится в статье.

"Ситуация изменилась, когда Эрдоган все-таки договорился с администрацией Трампа о совместной операции к востоку от Евфрата. Путин рассчитывал на то, что конфликт между Турцией и США будет обостряться и Турция, возможно, даже покинет НАТО. Вероятно, это разочарование Путина договоренностью Эрдогана и Трампа сыграло решающую роль в новой эскалации в Идлибе: теперь Путин дал зеленый свет масштабной поддержке войск Асада".

Благодаря захвату во вторник города Хан-Шейхун Асад приблизился к своей первой цели - возможности снова использовать трассу M5, соединяющую Дамаск с Алеппо. Чтобы достичь этой цели, сирийские ВВС - некоторые наблюдали говорят также о российских бомбардировщиках - в понедельник совершили атаку на турецкий конвой.

"Как пишет колумнист турецкой газеты Hürriyet Седат Эргин, "беспрецедентная атака" возмутила турецкое правительство. Однако Эрдоган все еще надеется на достижение взаимопонимания с Путиным, в связи с чем турецкая критика пока фокусируется на Асаде", - передает издание.

"На сентябрь запланировано проведение саммита Эрдогана, Асада и иранского президента Хасана Рухани. Если до этого момента не будет достигнут компромисс по Идлибу, турецко-российскому сотрудничеству, вероятно, придет конец, пишет Эргин".