"Скажи мне с глазу на глаз!" Лавров обвиняет Бориса в "агрессии" из-за угрозы кибервойны и требует держать споры в тайне

"Борис Джонсон публично схлестнулся со своим российским коллегой во время конфронтационных переговоров в Москве. Британский министр иностранных дел и Сергей Лавров обменялись язвительными репликами после того, как Джонсон дал понять, что Великобритания готова ответить на хакерские атаки", - сообщает журналист The Daily Mail Джеймс Тапсфилд.

"После того как оба неловко пожали руки перед камерами и час общались в узком кругу, Лавров обвинил Британию в "агрессии" и предупредил, что проблемы в отношениях "накапливаются", - пишет Тапсфилд.

"Не секрет, что отношения не лучшие. Вы предпочитаете говорить о наших разногласиях публично, мы предпочитаем делать это с глазу на глаз", - передает журналист слова Лаврова. (Цитата согласно МИД РФ: "Наши отношения (здесь нет никакого секрета) находятся на очень низкой отметке не по нашей инициативе. Мы обратили внимание, что Вы и наши другие западные коллеги имеют свои взгляды на причину такой ситуации и предпочитают излагать их публично. Мы же хотели бы обсуждать взаимные озабоченности напрямую, не через микрофон, а "глаза в глаза". - Прим. ред.).

Джонсон ответил: "Дела между нами сейчас не особенно хороши".

На пресс-конференции министры, по словам журналиста, "не пытались скрыть противоречия". Тапсфилд передает: "Лавров заявил, что у Великобритании нет свидетельств вмешательства России в британскую политику. Джонсон перебил: "Успешного - нет!"

Лавров заявил, что не может "вспомнить каких-то действий России, которые были бы агрессивны по отношению к Соединенному Королевству". Он добавил: "Мы слышим некоторые агрессивные заявления от Лондона". (Цитата по "Интерфаксу": "И, наоборот, слышали обвинения и даже довольно оскорбительно сформулированные в наш адрес". - Прим. ред.)

"Пикировка произошла на фоне предупреждения Джонсона о том, что Британия "готова и способна" начать "массивные ответные кибератаки" против России. Он настойчиво утверждал, что Великобритания "не может согласиться" с "дестабилизирующей" киберактивностью России против Запада", - отмечается в статье.