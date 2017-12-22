После выборов как перед выборами

В ходе выборов в Каталонии сепаратисты добились абсолютного большинства, а противники независимости впервые стали самой представительной силой в региональном парламенте. Региону, уверен обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Ханс-Кристиан Рёслер, предстоят непростые времена - и не только по этой причине.

"На деле все осталось по-старому, - считает автор публикации. - Существует серьезная опасность того, что для Каталонии мало что изменится. Результат (досрочных парламентских выборов) в очередной раз закрепил факт глубокого раскола сильного в экономическом плане региона на юге Испании".

Как сообщает FAZ, три партии, выступающие за независимость от Мадрида ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидаты народного единства") получили небольшое преимущество, набрав 47% голосов. За противников отделения Каталонии - партия "Граждане", социалисты и "Народная партия" - проголосовали 43% избирателей.

"Неудачный референдум, проведенный 1 октября, и вмешательство мадридских властей так и не стали "отрезвляющим" шоком, который мог бы привести стороны к политическому переосмыслению происходящего. Оба лагеря, - указывает журналист, - лишь продолжили цементировать свои позиции".

Рёслер сожалеет, что каталонские социалисты, которых возглавляет Мигель Исета, смогли заработать на выборах лишь один мандат - по его мнению, "Исета в ходе предвыборной кампании проявил себя как умеренного и прагматичного политика, открытого для сотрудничества с обоими лагерями. В Каталонии сегодня нечасто встретишь тех, кто готов наводить мосты".

Барселоне предстоят затяжные и, возможно, безрезультатные переговоры по формированию коалиции, прогнозирует автор. Если Пучдемон приедет из Брюсселя, ему грозит задержание, говорится в статье.

"В общей сложности семь сепаратистов, которые были избраны в новый парламент в четверг, находятся под стражей или за границей. Однако без их голосов сепаратистский лагерь не будет иметь большинства, если выборы нового главы правительства начнутся в начале февраля. Если к началу апреля не сформируется новое правительство, выборы автоматически назначаются снова", - сообщает журналист.