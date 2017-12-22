Россия ставит под удар миротворческую миссию

Российская интервенция на Украину представляет собой то, что специалисты называют "войной низкой интенсивности". В 2015 году пророссийские вооруженные формирования осуществили кровавый захват крупного железнодорожного узла Дебальцево - с тех пор линия фронта практически никуда больше не смещалась, пишет в своей статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.

"Многие факторы, - замечает журналист, - оказали влияние на сдерживание войны: это и антироссийские санкции, и усиление украинской армии, и Минские соглашения с предусмотренными в них условиями перемирия (которые никогда не соблюдаются, но признаются всеми сторонами конфликта), а также другие инструменты сдерживания - такие, как миссия наблюдателей ОБСЕ и украино-российский Совместный центр контроля и координации (СЦКК)".

Теперь этот инструмент находится в опасности: Россия объявила о намерении отозвать свой контингент из СЦКК, передает FAZ. "Российский МИД аргументирует это решение тем, что украинская сторона якобы "намеренно" создает для российских военных "напряженную с моральной и психологической точки зрения обстановку", а также ограничивает свободу передвижения".

"Отзыв российских военных становится для ОБСЕ (...) серьезной проблемой, - говорится в статье. - Патрули сотрудников миссии могут передвигаться на особо опасных участках рядом с линией фронта лишь в том случае, если их сопровождают российские и украинские военные из СЦКК".

Как отметил в беседе с изданием первый замглавы наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг, отзыв российских военных может "уже вскоре привести к тому, что мы сможем проводить определенные мероприятия лишь в ограниченном объеме". По словам Хуга, при помощи СЦКК удавалось регулярно координировать действия с обеими сторонами конфликта. Самые большие опасения Хуг теперь связывает с тем, что "отзыв российских военных негативно скажется на реализации режима перемирия в целом", передает журналист.