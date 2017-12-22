Эксклюзив: Украинское антикоррупционное агентство заявляет о мошенничестве в оборонной промышленности

"Подвергающаяся атакам украинская антикоррупционная комиссия расследует противоправные действия в государственном оборонном предприятии, консорциуме примерно из 130 компаний с тесными связями с президентом страны", - сообщает со ссылкой на документы и интервью журналист Аскольд Крушельницкий в статье для американского журнала Foreign Policy.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины, созданное по просьбе США и ЕС независимое правоохранительное агентство, чьи сотрудники были частично обучены ФБР, стало ранее в этом месяце мишенью правительственной кампании, имевшей целью лишить его независимости, - передает автор. - В то время как бюро выжило, его расследования относительно "Укроборонпрома", громоздкого концерна с 80 тыс. сотрудников, могут вернуть его под прицел".

Этим последним обвинениям, продолжает Крушельницкий, сопутствует решение администрации американского президента Дональда Трампа разрешить экспорт летальной военной техники на Украину, которая сражается с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбассе. "И все же, несмотря на то, что Украина получает западную военную технику, ее собственная оборонная отрасль остается погрязшей в коррупции", - пишет журналист.

В докладе 2017 года, написанном антикоррупционным бюро и предоставленном изданию, утверждается, что "чиновники в "Укроборонпроме" перенаправили средства от контракта на сумму в 39 млн долларов на поставку запчастей для самолета Ан-32 министерству обороны Ирака".

"Укроборонпром", который пытается завоевать позиции на западном рынке оружия, часто выделяют в качестве выдающегося примера коррупции, которая вредит отношениям Украины с ее самыми важными сторонниками. Критики обвиняют концерн в том, что он наносит вред украинским солдатам, сражающимся с поддерживаемыми Россией силами на востоке", - комментирует журналист.

Документы, с которыми ознакомилось издание, "показывают, что антикоррупционное бюро вело расследование в отношении двух менеджеров в "Укрспецэкспорте", экспортном подразделении концерна, и индийского гражданина, проживающего в столице Украины Киеве, которые предположительно перевели примерно 6 млн долларов на банковский счет компании Paramount General Trading в ОАЭ". Как говорится далее, "предполагалось, что компания, базирующаяся в ОАЭ, купит запчасти, однако расследование выяснило, что компания ничего не поставила, и части были предоставлены из уже имеющихся запасов "Укроборонпрома". Бюро пришло к заключению, что "банковские счета были использованы (...) чиновниками "Укрспецэкспорта" для коррупционных действий в связи с отмыванием преступно полученных денег".

"По утверждению доклада антикоррупционного бюро, детективы обнаружили, что часть денег со счета Paramount General Trading была переведена различным другим компаниям на разнообразные банковские счета, - пишет Крушельницкий. - Например, согласно документам, платеж в размере 140 тыс. долларов поступил на счет в банке Wells Fargo, принадлежащий компании Aragon International Petroleum, чьим бенефициаром была дочь одного из менеджеров "Укрспецэкспорта".

Представительница "Укроборонпрома" Роксолана Шейко заявила изданию, что множество обвинений в коррупции являются частью антиукраинской пропагандистской атаки кремлевской гибридной войны. Она признала, что контракт запчастей для Ирака расследуется полицией и офисом генпрокурора, но сказала, что "компания и ее сотрудники не зафиксировали нарушений".

Президентская администрация не ответила на список вопросов от журнала, адресовав изданию заявление общего характера. "Обвинения, которые вы упоминаете, являются частью гибридной/информационной войны против Украины и в большинстве своем ложны", - цитирует автор заявление. "Распространение этих обвинений идет на руку критикам президента Украины и конкурентам "Укроборонпрома" на зарубежных рынках", - заявили в администрации Порошенко.

"Антикоррупционное бюро не впервые берет под прицел пронизанную коррупцией украинскую оборонную промышленность, - говорится в статье. - Ранее в этом году Артем Сытник заявил, что его офис расследует множество коррупционных случаев на государственном предприятии".

"Это задело за живое президентскую администрацию, потому что Петр Порошенко, президент Украины, назначил двух бывших бизнес-партнеров на ключевые позиции в "Укроборонпром", - передает журналист. - Несмотря на то, что он пришел к власти в 2014 году, пообещав искоренить коррупцию - главную причину революции, свергнувшей его прокремлевского предшественника, - Порошенко подвергся обвинениям со стороны политиков, гражданских активистов и ключевых иностранных сторонников Украины в том, что он не сдержал своих обещаний".