В Белом доме есть "человек Путина"? Подозрения экс-разведчиков, досье о "золотом дожде" и постановление суда во Флориде

Англоязычная пресса возвращается к подозрениям, которые нависли над президентом Трампом после того, как издание BuzzFeed предало огласке его досье, составленное экс-сотрудником британской разведки. Newsweek в одной статье излагает мрачные оценки бывших американских и израильских контрразведчиков, автор второй пытается разобраться, что правда в "досье о золотом дожде". Politico сообщает, что американский суд вынес решение по иску российского бизнесмена, который требовал раскрыть источники Buzzfeed в истории с досье.

"Человек Путина в Белом доме? Самое скандальное в отношениях Трампа с Россией - это не просто сговор, говорят американские контрразведчики", - так озаглавлена первая статья в Newsweek.

Журналист Джефф Стейн пишет: "В мае один из высших чиновников Белого дома, отвечающих за национальную безопасность, встретился в Вашингтоне с высокопоставленными официальными лицами России и передал подробности секретной операции, которыми поделился с американскими коллегами Израиль. Встреча шокировала ветеранов американской контрразведки. Американский чиновник не был арестован и ныне - правда, под пристальным наблюдением - продолжает работать в Белом доме".

Издание поясняет: "Разумеется, этим чиновником был Дональд Трамп". Это была его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. "Американские и израильские сотрудники служб безопасности, а также давние зарубежные союзники США в области разведки не забыли про этот инцидент и теперь гадают, можно ли доверять президенту хранение их самых заветных секретов", - говорится в статье.

"Спецпрокурор Роберт Мюллер разбирается с вопросом, уж не осуществляла ли команда Трампа, в которую входили сын президента Дональд-младший и зять президента Джаред Кушнер, активной координации кампании Трампа с Кремлем, чтобы нанести урон Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Это уже серьезные подозрения, но теперь в высших кругах американского истеблишмента нацбезопасности формируется гораздо более мрачное общее мнение: президент сделался пешкой в руках противника Америки - российского президента Владимира Путина. Кошмарный сценарий, который отвергли бы за неправдоподобие даже сценаристы "Карточного домика", - говорится в статье.

"Но это до поры, - пишет издание: - 18 декабря в интервью CNN отставной генерал-лейтенант ВВС Джеймс Клэппер, экс-директор национальной разведки США, буквально назвал Трампа путинской марионеткой. Российский президент - в прошлом "куратор" из КГБ, то есть вербовщик шпионов, отметил Клэппер, он "знает, как обращаться с ценными кадрами, и именно это он делает с президентом. У меня такое впечатление". (Когда Клэппера попросили разъяснить, что он имел в виду под "ценными кадрами", он сказал: "Я это говорю в образном смысле".)

"Президент США - мечта кураторов, - считает Эша Рангаппа, бывший спецагент контрразведывательного подразделения ФБР. - Он неизменно откликается на похвалы и лесть и излагает свои мысли в Twitter день ото дня". Гарри Брэндон по прозвищу "Скип", экс-помощник замдиректора ЦРУ по национальной безопасности и борьбе с терроризмом, заметил: Трамп "часто и совершенно публично заявляет, что руководствуется своими инстинктами. Если это так, то, возможно, он невольно является самым ценным кадром для России".

"Все по-прежнему ходят вокруг да около, воздерживаясь от четкой оценки происходящего", - говорит Гленн Карл, экс-сотрудник ЦРУ, отвечавший за анализ зарубежных угроз. "Моя оценка, - заявил он в интервью журналу, - гласит, что на самом деле Трамп прямо работает на русских".

Автор возвращается к теме Трампа и Израиля. Он приводит рассказ израильского журналиста Ронена Бергмана о встрече руководства разведслужб США с делегацией их израильских коллег в Вашингтоне в январе 2017 года, за несколько недель до инаугурации Трампа. "Когда встреча уже подходила к концу, один американский руководитель разведки торжественно объявил, что есть еще кое-что: они полагали, что у Путина были "рычаги давления" на Трампа", - пишет автор, ссылаясь на Бергмана и позднейшую статью в Vanity Fair. Американец посоветовал: "Будьте осторожны".

Спустя пять месяцев израильтяне остолбенели, прочитав в прессе, что Трамп рассказал Лаврову и Кисляку о сверхсекретной операции Израиля в Сирии - внедрении в ячейку ИГИЛ*.

"Некоторые из ближайших союзников Америки в сфере разведки тоже были обескуражены утечкой информации, которую совершил Трамп, сообщил в интервью Newsweek бывший высокопоставленный сотрудник ведомства из сферы нацбезопасности, пожелавший остаться анонимным, поскольку речь идет о щекотливых вопросах. "Я слышал, что британцы не решаются поделиться" информацией о российской подрывной деятельности, сказал он, "в основном не по соображениям безопасности, а по политическим соображениям - им не хочется перечить [Трампу]", - говорится в статье.

Многократные нападки Трампа на НАТО навели на мысль, уж не обманули ли президента, чтобы он помог Путину достичь его долгосрочной цели - ослабить ЕС. "Некоторые западноевропейские коллеги сказали, что обмен ограничивается исключительно информацией по борьбе с терроризмом и кое-какими данными морской разведки, - говорит аналитик Джозеф Фитсанакис. - Обмена по России почти нет".

"Что соответствует действительности в досье на Трампа "про золотой дождь"? Сальный доклад прилип к президенту прочно - на весь 2017 год" - утверждает второй заголовок в Newsweek.

Журналист Грег Прайс замечает: "Хотя неприятности и нежелательное внимание из-за досье во многом коснулись администрации Трампа и стали для нее опасны, содержание 35-страничного досье, написанного экс-сотрудником британской разведки Кристофером Стилом по просьбе американской фирмы Fusion GPS, не было всецело проверено на подлинность, хотя из некоторых сообщений следует, что разведывательное сообщество США воспользовалось досье как отправной точкой для расследований".

Автор отмечает: "С 10 января, когда издание BuzzFeed опубликовало досье, всплыло много материалов в неуклонно развивающейся саге про Трампа и Россию. Но лишь немногие подтвердили детали, которые содержались в досье".

Журналист продолжает: "Основной вывод досье - мнение, что Россия пыталась поддержать Трампа против Клинтон, - был подтвержден разведывательным сообществом США. 6 января Секретариат директора национальной разведки США (DNI) опубликовал доклад, в котором говорилось, что Россия вела "кампанию влияния", чтобы воздействовать на выборы".

"Тот же доклад DNI гласил, что приказ о кампании влияния отдал Путин, в том числе о кибератаках на "обе крупные политические партии в США", - говорится в статье. - Выводы разведывательного сообщества первоначально были сформулированы в досье Стила, в первом же абзаце: "Российский режим не менее пяти лет обхаживал Трампа, оказывал ему поддержку и содействие. Цель, одобренная Путиным, состояла в том, чтобы поощрять раскол и разногласия в западном альянсе".

"Один из докладов Стила был датирован 19 июля 2016 года. Примерно за месяц до этого старший сын Трампа Дональд-мл. устроил встречу с российской женщиной-юристом, которая, как он полагал, располагала материалами "исследований политических противников", потенциально губительными для Клинтон. Источник Стила, охарактеризованный как "этнический русский, близкий партнер кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа", якобы сказал, что "был хорошо развитый сговор по поводу сотрудничества между ними и российским руководством", - пишет издание.

На встрече присутствовал тогдашний глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Между тем в досье утверждается: канал связи между штабом Трампа и Россией "со стороны Трампа управлялся руководителем кампании кандидата-республиканца - Полом Манафортом, который использовал в качестве посредников советника по внешней политике Картера Пейджа и других".

Politico сообщает: "Суд отклонил попытку раскрыть источник, который передал досье изданию BuzzFeed".

Журналист Джош Герстейн поясняет: федеральный суд в Флориде "отклонил иск российского интернет-могула, который требовал, чтобы BuzzFeed подробно сообщил, как получил досье, опубликованное им в январе и содержавшее различные сальные утверждения о связях президента Трампа с Россией".

"Суд вынес решение в четверг в связи с иском о клевете, который российский бизнесмен Алексей Губарев подал в феврале, утверждая, что его очернила публикация изданием BuzzFeeds содержавшихся в досье утверждений, что он и его компании были причастны к незаконной поддержке российского президента Владимира Путина и его приближенных", - поясняет издание.

Судья Джон Дж.О'Салливан отверг доводы адвокатов Губарева, которые утверждали, что, поскольку BuzzFeed - интернет-издание, по законам Флориды он не считается СМИ. "В законе нет ничего, что ограничивало бы эти привилегии сферой традиционных печатных медиа, - написал О'Салливан в своем решении. - Поскольку BuzzFeed пишет статьи и публикует на своем сайте новостные материалы, он подпадает под определения "новостное агентство", "новостная газета" или "новостной журнал".

Автор сообщает: "Однако адвокат Губарева сказал нашему изданию в четверг, что спор исчерпан, поскольку адвокаты россиянина докопались, кто источник".

"На самом деле суд говорит в этом решении, что до того, как BuzzFeed могут обязать сообщить нам о его источнике, мы должны попытаться получить информацию из других мест, - написал по электронной почте Вэл Гурвиц, адвокат Губарева. - Как оказалось, мы сумели добыть информацию, которую хотели добыть, и вообще-то, когда решение было вынесено, находились в процессе отзыва иска".

Гурвиц сказал, что адвокаты пока не могут предать огласке информацию об источнике BuzzFeed.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.