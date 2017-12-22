Каталония: туманное будущее и новые выборы?

В предрождественской Барселоне даже младенец Иисус спит в яслях под флагом независимости Каталонии, пишут СМИ. Однако результаты парламентских выборов неоднозначны: сторонники независимости получили большинство в парламенте, но максимум голосов заработала происпанская партия "Граждане". Раскол налицо, лидеры сепаратистов за границей, коалиционное правительство под вопросом. В любом случае регион будет требовать от Мадрида большей автономии - по примеру Страны Басков.

"Ошибки, которые не должны повторяться" - так озаглавлена редакционная статья в La Vanguardia.

Опираясь на результаты выборов, газета прогнозирует: "Сформировать правительство будет нелегко. Но очень важно, чтобы партии "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" не истолковали результаты ошибочно, как было 27 сентября 2015 года, и чтобы два блока навели между собой мосты для диалога".

Издание подчеркивает: впервые в истории на выборах в местные органы власти региона победила "партия, не принадлежащая к традиции каталонизма" ("Граждане"). Явка тоже побила все рекорды - 81,9%. "Это отражает колоссальный интерес к выборам 21 декабря в Каталонии, которая расколота, огорчена процессом стремления к независимости или разочарована его неудачей", - отмечает издание.

Что теперь? Газета полагает, что договориться о кандидатуре председателя правительства будет непросто. Если это не удастся сделать за два месяца, будут назначены повторные досрочные парламентские выборы.

"Негативные последствия существования без правительства очевидны, поскольку полномочия и.о. министров крайне ограничены. Ситуация нежелательная. И все же эта перспектива брезжит в политической жизни Каталонии, которую омрачает ссора двух блоков - индепендистов (сторонники независимости. - Прим. ред.) и конституционалистов, выливающаяся, например, в оспаривание легитимности выборов или намеки на гипотетическую подтасовку результатов", - говорится в статье.

"Обстановка требует совершенно иного подхода, нежели ссоры, - пишет издание. - Из тупика можно выйти только посредством диалога. Нам хочется верить, что все кандидаты, каковы бы ни были их стратегии и идеология, хотят, чтобы Каталония процветала. Чтобы этого добиться, необходимо правительство, способное управлять, и следует избегать односторонности, которая никогда не бывает эффективной. Особенно после того, как процесс обретения независимости потерпел фиаско, - процесс, который осуществлялся некомпетентно и нанес огромный вред добрососедским отношениям, экономике и имиджу страны".

Газета советует сторонникам независимости не повторять ошибок. В 2015 году, набрав 47,8% голосов, соответствующие партии сочли, что победили на референдуме и народ уполномочил их на спешное движение к независимости. "Теперь их популярность в процентном отношении не возросла, а "народные полномочия" еще слабее, чем тогда", - говорится в статье.

Важно также осознавать, что после выборов 21 декабря парламент раздроблен. "Это принуждает все стороны практиковать новую политическую культуру, основанную на диалоге и трансверсальности (отказ отождествлять себя с традиционными "левыми" или "правыми". - Прим. ред.). Некоторым покажется, что теперь это невозможно. Но нет, cледует развивать эту линию, потому что это единственное лекарство от общественного раскола", - говорится в статье. Газета призывает партии, получившие большинство голосов, "признать, что для Каталонии абсолютно приоритетная задача - восстановление добрососедства. А этого можно добиться лишь договоренностями, а не навязыванием своей воли".

"Неясное будущее" - так оценивает ситуацию El Pais. "То, что индепендисты когда-нибудь получат абсолютное большинство ("когда-нибудь" - потому что оформить его официально будет непросто), осложнит нормализацию, в которой так нуждается Каталония, - побудит приверженцев самоуправления и приверженцев конституции как в Каталонии, так и в остальной Испании твердо противостоять друг другу и вновь пытаться создать альтернативную модель", - говорится в статье.

Газета полагает: "У индепендистов нет общественного большинства, которое позволило бы им узаконить разрыв с Испанией, нет кандидатов, которые внушали бы доверие, нет четких и взаимоувязанных программ госуправления, а главное - отсутствует стратегическое единство, необходимое для последовательной работы".

"Все это означает, что движение индепендистов никоим образом не получило карт-бланш для возврата на путь одностороннего провозглашения независимости. "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" должны решить, сильно ли им хочется осложнять жизнь себе и каталонцам и в какой мере они хотят стимулировать возвращение самоуправления, добрососедства и компаний (компаний, которые вывели свои штаб-квартиры из Каталонии после референдума. - Прим. ред.). Независимость, понимаемая как попытка одностороннего разрыва, потерпела крах и снова потерпит крах, поскольку государство уже продемонстрировало умение ей помешать, Европа отвергает ее, а каталонская экономика ее не выдерживает", - говорится в статье.

"Одиночество гражданского разума" - такой заголовок предпочла El Mundo.

"Под эгидой конституционных норм были проведены законные выборы, которые вернули каталонцам право сказать свое слово при всех демократических гарантиях. Когда индепендисты твердят, что выборы состоялись в аномальных обстоятельствах, они для разнообразия говорят правду, но не уточняют, что аномалия началась с госпереворота в отношении правового государства. Руководило госпереворотом каталонское правительство, и он требовал от государства пропорциональных ответных мер самозащиты. То была беспрецедентная агрессия, направленная против демократии, атака, вдохновленная идеями превосходства, на принципы свободы, равенства и солидарности - опору испанской нации", - говорится в статье.

Газета сетует: "Крайне тревожно, что обман, предательство и неудача индепендизма не были покараны на избирательных участках. Ни один народ не заслуживает социального и экономического опустошения, которое провоцируется сепаратизмом, но, очевидно, огромный процент каталонцев вновь проголосовал, поставив сантименты выше сугубо идеологических или рациональных соображений". По мнению El Mundo, результаты партий Пучдемона и Жункераса (политиков, которым грозит преследование по суду) - "победа глупой надежды на то, что голоса избирателей обелят преступления". Но тех, кто обвинен в мятеже и сепаратизме, по-прежнему ждет скамья подсудимых, заверяет издание.

Как представляют себе собственное государство сотни тысяч каталонцев, можно увидеть, прогулявшись по рождественским рынкам Барселоны: здесь даже младенец Иисус спит в яслях под флагом независимости Каталонии, передает корреспондент немецкого издания Der Spiegel Клаус Хекинг.

"В этот четверг более двух миллионов каталонцев показали, что они всерьез говорили о независимости: они вручили сторонникам независимости большинство в парламенте", - пишет журналист.

"Главными помощниками сепаратистов стали премьер-министр Испании Мариано Рахой и централизованное испанское государство", - считает автор. Сначала консервативный премьер месяцами отказывал каталонскому правительству Карлеса Пучдемона в серьезном диалоге, а потом, после одностороннего решения об объявлении независимости, лишил его власти. В результате "даже умеренные каталонцы стали выступать против Мадрида жестко и без сочувствия", передает корреспондент.

"Явка на выборах была очень высокой - 82%, и 43% избирателей проголосовали за происпанский лагерь. В конце концов, безусловно, самая сильная партия в Каталонии - "Граждане" во главе с красноречивой Инес Арримадас", - говорится в статье.

"При этом три сепаратистские партии завоевали абсолютное большинство в парламенте", - пишет журналист, подчеркивая, что "у трех партий очень разные представления о том, как и когда должна быть реализована независимость".

"Пучдемон испробует все средства для того, чтобы снова прийти к власти. Он считает себя триумфатором этих выборов, и не без основания", - пишет автор. Однако у Пучдемона есть большая проблема: он все еще находится в списке разыскиваемых, а в эмиграции он не сможет управлять Каталонией.

"Тот, кто будет править в Барселоне, должен в первую очередь обеспечить спокойствие, остановить поляризацию политических сил и навести мосты с противниками независимости, - рассуждает автор статьи. - Пучдемон и Ко. однажды уже провалились со своим односторонним заявлением о независимости. Во второй раз они, вероятно, не будут действовать так грубо, как осенью. Ясно одно: они будут требовать от Мадрида большей автономии и большего финансового самоуправления - по примеру Страны Басков".

"Стал ли Рахой после провала на выборах более готовым к компромиссам - спорно. Упрямый премьер-министр Испании охотно пережидает проблемы", - отмечает Хекинг.

"Если Рахой не сдвинется с места, то возрастет давление на ЕС. (...) Такие конфликты можно решить только с помощью диалога. ЕС не должен вмешиваться, но должен выступить посредником в конфликте", - рекомендует журналист.

В ходе выборов в Каталонии сепаратисты добились абсолютного большинства, а противники независимости впервые стали самой представительной силой в региональном парламенте, сообщает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Ханс-Кристиан Рёслер,.

"На деле все осталось по-старому", - считает автор. Результат досрочных парламентских выборов в очередной раз закрепил факт глубокого раскола сильного в экономическом плане региона на юге Испании.

"Неудачный референдум, проведенный 1 октября, и вмешательство мадридских властей так и не стали "отрезвляющим" шоком, который мог бы привести стороны к политическому переосмыслению происходящего. Оба лагеря, - указывает журналист, - лишь продолжили цементировать свои позиции".

Барселоне предстоят затяжные и, возможно, безрезультатные переговоры по формированию коалиции, прогнозирует автор. Если Пучдемон приедет из Брюсселя, ему грозит задержание, говорится в статье.

"В общей сложности семь сепаратистов, которые были избраны в новый парламент в четверг, находятся под стражей или за границей. Однако без их голосов сепаратистский лагерь не будет иметь большинства, если выборы нового главы правительства начнутся в начале февраля. Если к началу апреля не сформируется новое правительство, выборы автоматически назначаются снова", - сообщает журналист.

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