Перед лицом Европы каталонские сепаратисты в тупиковой ситуации

Какими бы ни были результаты региональных выборов в Каталонии, Евросоюз хочет видеть своим собеседником только правительство Мадрида, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

Каталонские избиратели показали очень высокую явку на региональных выборах, созванных испанским премьером Мариано Рахоем. В любом случае сепаратистский лагерь гарантированно упрется в стену со стороны Евросоюза, полагает автор.

"Евросоюз будет поддерживать диалог только с одним собеседником - правительством Королевства Испания, которое этими выборами доказало свой демократический характер", - сказал один европейский дипломат, близкий к председателю Евросовета Дональду Туску. Даже в том случае, если электоральный расклад еще больше качнется в пользу националистических партий, говорится в статье.

Еще до того, как экс-президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон сбежал в Брюссель, свое мнение высказал Ги Верхофстадт, бывший бельгийский премьер-министр, председатель фракции Альянс либералов и демократов за Европу в Европейском парламенте:

"Это вопрос испанской внутренней политики. Как фламандец я могу говорить свободно: в период наших напряженных общинных отношений между фламандцами и валлонами раздавались голоса о том, что должен вмешаться ЕС. Однако в Бельгии не сочли это хорошей идеей. Мы разрешили наши проблемы путем разговоров и дискуссий. И было принято решение создать федеративное государство и регионы, располагающие широкими полномочиями. В Испании надо сделать то же самое, создать федеративное государство", - сказал Верхофстадт.

"Никто в Брюсселе не считает целесообразным расширять эту каталонскую трещину. Давление, оказываемое на европейские общественные институты британским "Брекзитом", нарастание напряженности с Польшей (против которой Еврокомиссия в четверг активировала процедуру по 7-й статье Лиссабонского соглашения, предусматривающей возможность лишения права голоса), и в особенности предвзятая враждебность многих стран-членов ЕС к "каталонскому прецеденту" - под воздействием всех этих факторов Мадрид и Барселона оказались предоставлены сами себе",- пишет Верли.

Дискуссиям перекрывается путь и со стороны больших стран, таких как Франция, где корсиканские националисты одержали победу на региональных выборах в декабре, получив 43 места из 63, а в ноябре 2018 года должен быть организован референдум по самоопределению в Новой Каледонии. "Сейчас время автономии, а не независимости. Надо научиться извлекать из этого уроки", - сказал в октябре бывший евродепутат корсиканец Франсуа Альфонси.

"Что может произойти внутри институтов Сообщества на следующий день после каталонских выборов? К несчастью, ответ держат в своих руках два непримиримых иберийских противника. Для Мариано Рахоя свобода действий и его легитимность окажутся сильно ограниченными в случае уверенной победы националистов. В такой степени, что многие в Брюсселе тогда сочтут необходимым сменить лидера в Испании. То же самое для второго из них, Карлеса Пучдемона, по-прежнему скрывающегося в Бельгии: его политическая судьба также зависит от избирательных урн", - отмечает Верли.

По признанию одного европейского экс-комиссара: "Сепаратистский тупик мешает видеть другое затруднение: испанский политический класс становится настолько расколотым, что в нем вряд ли может возникнуть какой-то крупный лидер".