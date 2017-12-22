Критики обвиняют руководство российской атомной отрасли в сокрытии информации и репрессиях

Когда ФСБ в прошлом году обыскала квартиру активиста-эколога и журналиста Федора Марьясова, органы конфисковали его компьютер и доклад с резкой критикой в адрес "Росатома". Самого Марьясова обвинили среди прочего в разжигании ненависти к работникам атомной индустрии, рассказывает журналист Newsweek Марк Беннеттс. "Они обвинили меня в раскрытии гостайн в моем докладе. Но в нем все было из открытых источников", - приводит он слова Марьясова.

"Росатом" заявляет, что не пытается подавлять инакомыслие. "Мы глубоко убеждены, что каждый голос должен быть услышан. Мы приветствуем открытый диалог с гражданским обществом, в том числе с теми, кто против атомной энергетики", - заявили Newsweek в корпорации.

Но, по словам Марьясова, преследования - это продолжение устоявшейся практики советской эры по сокрытию атомных аварий и радиоактивного загрязнения. "Доверие к "Росатому" и властям на абсолютном минимуме", - говорит он.

Беды Марьясова начались с того, что он высказался против планов по созданию постоянного подземного хранилища ядерных отходов в своем родном Железногорске. Город был построен в 1950 году для производства оружейного плутония, до 1992 года ядерные отходы регулярно сбрасывали в Енисей, а в 2010-м производство остановили.

"Но критики заявляют, что тень ядерной катастрофы все еще висит над регионом. В случае масштабного стихийного бедствия или теракта хранилище ядерных отходов, по словам Марьясова, представляет угрозу для "каждого живого существа" в этой местности", - говорится в статье.

Атомное ведомство заявляет, что строит под Железногорском подземную лабораторию для изучения выполнимости планов, и указывает, что подобные хранилища есть в Финляндии, Швеции и США. Однако, по словам критиков, достоверную информацию о планах "Росатома" получить сложно, поскольку многие объекты находятся в закрытых городах, таких как Железногорск.

В "Гринпис" заявили: "Конституция предусматривает свободу распространения информации и запрещает цензуру, а также гарантирует каждому право получать информацию о состоянии окружающей среды. Чтобы реализовать эти права, кто-то должен искать и предавать гласности эту информацию, что и делал Марьясов".

"В последние месяцы критики осадили российскую атомную отрасль в связи с утверждениями о том, что пользующееся недоброй славой атомное предприятие "Маяк" в Озерске, закрытом городе в центральной России, было источником радиоактивного загрязнения в Западной Европе в конце сентября", - продолжает журналист Newsweek.

В ноябре российские метеорологи сообщали, что зафиксировали вокруг "Маяка" высокие концентрации рутения-106, но "Росатом" опроверг информацию об аварии. В декабре на предприятии признали, что выбросы рутения-106 происходят в обычном порядке в рамках процесса по переработке ядерного топлива, но объемы его незначительны.

Российские экологи скептически относятся к опровержениям, отчасти из-за истории "Маяка". В 1957 году на предприятии взорвалась емкость с радиоактивными отходами, что стало третьей самой серьезной ядерной катастрофой всех времен.

Надежда Кутепова, глава правозащитной организации по помощи жертвам радиоактивного загрязнения в районе Озерска, сказала Newsweek: "Поначалу я не обратила большого внимания на сообщения о радиоактивном загрязнении, но как только я узнала, что "Росатом" заявил, что все в порядке, и что официальные представители "Маяка" отрицают аварию, я начала следить за ситуацией. Это очень циничные люди".

Отец Кутеповой 35 лет работал на "Маяке" и участвовал в ликвидации последствий аварии 1957 года. Он умер от рака, и в 2007 году Кутепова вынудила власти признать его жертвой профессиональной лучевой болезни, но компенсации ни она, ни ее мать не получили. "Она также пыталась заставить "Росатом" оплачивать лечение местным жителям, страдающим от заболеваний, связанных с десятилетиями радиоактивного загрязнения", - говорится в статье.

Кутепова была вынуждена бежать из России после того, как на телевидении ее обвинили в попытках "использовать атомный вопрос для разжигания революции", а также "уничтожить российские средства ядерного сдерживания в интересах США". "Ее правозащитная организация получала финансирование от спонсируемого США Национального фонда демократии, который российские чиновники обвинили в стремлении свергнуть Путина", - поясняет автор статьи. "Мы никогда не скрывали этот источник финансирования. Мы получали средства также от организаций в Канаде, Германии и Нидерландах", - говорит Кутепова.

Нет никаких свидетельств того, что "Росатом" несет прямую ответственность за преследование региональных активистов. Как сказал Newsweek близкий к российской атомной отрасли источник, "отвратительное и абсолютно неприемлемое" давление исходит скорее от региональных сотрудников ФСБ, которые хотят угодить своим московским начальникам в преддверии президентских выборов в России, когда терпимость к инакомыслию все уменьшается. Или это могут быть чиновники более низкого уровня, которые получают финансовые выгоды от деятельности "Росатома".

"Россия - это Россия. Они, как всегда, ведут свою игру", - сказал источник Newsweek.