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22 декабря 2017 г.
22 декабря 2017 г.

Тарик Панджа | The New York Times

По некоторым данным, Мутко уйдет с главных ролей на ЧМ-2018 в России

"Виталий Мутко, зампред правительства РФ, давно занимавший высокие посты в спортивной сфере, может в скором времени отказаться от роли руководителя оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу, который состоится следующим летом в России, после тщательного изучения его роли в поддерживаемой государством допинговой программе", - пишет The New York Times.

"Ряд российских СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили в четверг, что Мутко вскоре уйдет с поста президента Российского футбольного союза, что стало удивительной капитуляцией одного из высших чиновников, при том что руководство страны с вызовом опровергает обвинения в допинге", -говорится в статье.

Уход Мутко с ведущих ролей на ЧМ в некотором плане облегчит давление на FIFA, отмечает корреспондент. Чиновники международного руководящего футбольного органа подвергались повсеместной критике из-за продолжающегося присутствия Мутко после решения МОК отстранить его от олимпийского движения пожизненно.

Источник: The New York Times


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