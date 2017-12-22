Синдром Дауна не исчезает

"С 2012 года хромосомные нарушения плода на эмбриональной стадии можно выявить с помощью анализа крови матери. Наряду со значительными преимуществами, это несет в себе и новые риски", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

С помощью неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ, англ. NIPT) в крови матери можно выявить хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, называемый также трисомией 21 и приводящий к различным психическим и физическим нарушениям, передает издание.

В то время как многие восприняли НИПТ как медицинский прогресс, в церковных и консервативных кругах появились опасения, что новый метод исследования, который с 2015 года финансируется в Швейцарии страховыми компаниями, вызовет "охоту" на неполноценные эмбрионы, так как будет выявляться больше зародышей с синдромом Дауна и увеличится количество абортов, говорится в публикации.

"Однако за пять лет применения данного метода на практике выявились неоднозначные данные. Так, по данным федерального министерства статистики Швейцарии, количество детей, родившихся с синдромом Дауна, с 2012 года почти не изменилось: доля родившихся с данным заболеванием детей составила в 2016 году 0,8 на тысячу, в то время как в 2012 году она составляла 1,1 на тысячу", - сообщает издание.

Картина является неоднозначной из-за того, что количество эмбрионов с синдромом Дауна сильно зависит от возраста беременных женщин. В последние годы этот возраст повышается. Количество рожденных детей с синдромом Дауна остается стабильным из-за того, что два фактора компенсируют друг друга: увеличивающееся количество эмбрионов с хромосомными аномалиями и увеличившееся количество абортов данных эмбрионов, говорится далее.

Однако, согласно данным министерства статистики, аборты, проводимые в случае наличия у плода хромосомных отклонений, не изменили общего тренда снижения количества случаев прерывания беременности, так как аборты по медицинским показаниям составляют только 5% от всех случаев прерывания беременности, отмечается в статье.

Аргумент о том, что НИПТ якобы может затягивать процесс обследования и часто приводит к поздним, опасным для женщин абортам, Роланд Циммерман, директор Клиники акушерства при Университетской больнице Цюриха, считает неверным. По его словам, поздние аборты часто имеют другие причины, например, позднее выявление пороков развития при УЗИ, передает издание.