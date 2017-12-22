На выборах победили - что дальше?

Как представляют себе собственное государство сотни тысяч каталонцев, можно увидеть, прогулявшись по рождественским рынкам Барселоны: здесь даже младенец Иисус спит в яслях под флагом независимости Каталонии, передает корреспондент немецкого издания Der Spiegel Клаус Хекинг.

"В этот четверг более двух миллионов каталонцев показали, что они всерьез говорили о независимости: они вручили сторонникам независимости большинство в парламенте", - пишет журналист.

"Главными помощниками сепаратистов стали премьер-министр Испании Мариано Рахой и централизованное испанское государство", - считает автор. Сначала консервативный премьер-министр месяцами отказывал каталонскому правительству Карлеса Пучдемона в серьезном диалоге, а потом, после одностороннего решения об объявлении независимости, лишил его власти. В результате "даже умеренные каталонцы стали выступать против Мадрида жестко и без сочувствия", что ощутимо почувствовал и Рахой: его Народная партия получит только 3 из 135 мест в парламенте, передает корреспондент.

Действительно ли большинство каталонцев хотят независимости? Автор статьи пишет: "Годами происпанские политики распространяли идею о том, что в Каталонии есть "тихое большинство", выступающее против независимости, однако не участвующее в выборах и уличных протестных акциях. Выборы показали: мнимое "тихое большинство" - это фикция. Явка была очень высокой - 82%, и 43% избирателей проголосовали за происпанский лагерь. В конце концов, безусловно, самая сильная партия в Каталонии - "Граждане" во главе с красноречивой Инес Арримадас".

"При этом три сепаратистские партии завоевали абсолютное большинство в парламенте (...). Большинством мест в парламенте лагерь сепаратистов обязан только особенностям выборной системы в Каталонии. К тому же у трех партий очень разные представления о том, как и когда должна быть реализована независимость", - считает журналист.

Кто станет главой правительства, станет известно в ближайшие недели. "Пучдемон испробует все средства для того, чтобы снова прийти к власти. Он считает себя триумфатором этих выборов, и не без основания", - пишет автор, отмечая, что партия Пучдемона теперь является самой сильной политической силой в лагере сепаратистов. Однако у Пучдемона есть большая проблема: он все еще находится в списке разыскиваемых, а в эмиграции он не сможет управлять Каталонией.

"То, что во Дворце правительства Барселоны поселится женщина, не исключено, однако маловероятно", - считает Хекинг, отмечая, что у Инес Арримадас отсутствуют партнеры по коалиции, а Марта Ровира (партия "Левые республиканцы") "упустила свою возможность" на выборах.

"Тот, кто будет править в Барселоне, должен в первую очередь обеспечить спокойствие, остановить поляризацию политических сил и навести мосты с противниками независимости, - рассуждает автор статьи. - Пучдемон и Ко. однажды уже провалились со своим односторонним заявлением о независимости. Во второй раз они, вероятно, не будут действовать так грубо, как осенью. Ясно одно: они будут требовать от Мадрида большей автономии и большего финансового самоуправления - по примеру Страны Басков".

"Стал ли Рахой после провала на выборах более готовым к компромиссам - спорно. Упрямый премьер-министр Испании охотно пережидает проблемы. Даже его жесткие действия против каталонцев были для некоторых его однопартийцев слишком выжидательными", - отмечает Хекинг.

"Если Рахой не сдвинется с места, то возрастет давление на ЕС. До сегодняшнего дня Брюссель держался в стороне от конфликта, насколько это было возможно. Однако долго игнорировать проблему в одном из самых крупных государств он не сможет. Такие конфликты можно решить только с помощью диалога. ЕС не должен вмешиваться, но должен выступить посредником в конфликте", - рекомендует журналист.