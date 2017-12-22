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22 декабря 2017 г.
22 декабря 2017 г.

По материалам агентств | Der Standard

Герхард Шредер: "Я доверяю Владимиру Путину"

Экс-канцлер ФРГ подвергается критике в связи со своей новой должностью в российском концерне "Роснефть", в том числе в рядах родной СДПГ. По его словам, он возглавил совет директоров энергетического гиганта не ради денег. Как он заявил в интервью изданию Rheinische Post, его новая должность - "увлекательная задача", передает немецкое издание Der Standard.

Останавливаясь в интервью на дружбе с российским президентом Путиным, экс-канцлер заметил, что "дружба означает, что вы высказываете друг другу свою точку зрения и можете критиковать друг друга. Но это делается не на публику, а с глазу на глаз".

"Я доверяю Владимиру Путину", - подчеркнул в беседе с немецким изданием экс-канцлер.

Кроме того, сообщает Der Standard, Шредер в очередной раз высказался за поэтапную отмену антироссийских санкций.

Источник: Der Standard


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