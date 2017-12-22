Предзакатные сумерки канцлерства Меркель

Политолог Вернер Патцельт говорит в интервью Tagesspiegel об ослаблении позиций канцлера Ангелы Меркель и ее самых серьезные политических ошибках.

"Позиции Меркель заметно пошатнулись. Это произошло и в результате провала ее партии на выборах, и трудностей, связанных с формированием правительства, и в связи с ростом популярности конкурентов с правого фланга ХДС", - отмечает собеседник издания.

Сегодня мы наблюдаем "предзакатные сумерки канцлерства Ангелы Меркель", уверен Патцельт. "Ей остается только надеяться, что все-таки удастся договориться о формировании коалиции с социал-демократами; "большая коалиция" не пользуется популярностью, но гарантирует Меркель власть". Судьба канцлера находится сегодня в руках СДПГ.

Как только коалиция будет сформирована, считает Патцельт, стоит ожидать нарастания критики в адрес Меркель внутри партии. "Многим в ХДС понятно: "большая коалиция" с политикой, на которую сильное влияние оказывает СДПГ, - это гарантия выживания для АдГ".

"Меркель так и не смогла осознать, что для обеспечения ХДС надежных главенствующих позиций она должна была учитывать интересы не только политического центра, но и электората, придерживающегося "правых" взглядов. Она пренебрегла этим - по всей видимости, руководствуясь принципиальными соображениями, - полагает эксперт. - Именно эту лакуну и заполнила АдГ. Допускать это было политической глупостью".

"Правопопулистская партия не идет Германии на пользу. Она усложняет процесс формирования правительства и радикализирует правый фланг", - сказал Патцельт.

По мнению политолога, самый большой просчет Меркель как лидера ХДС - допускать рост популярности АдГ. "Как следствие - ослабление позиций ХДС. В числе других ошибок можно назвать создание серьезных интеграционных проблем (...) проводимой миграционной политикой, которая как идея была лучше своего воплощения на практике. Однако, - признает Патцельт, - Меркель удалось закрепить за Германией ведущую роль в Европе, при этом ФРГ не воспринимают как угрозу".

Если дело дойдет до досрочных выборов, отмечает в заключение политолог, то, вполне вероятно, Меркель откажется выставлять свою кандидатуру на пост канцлера. "В таком случае ХДС смогла бы более убедительно предложить новый курс и оттянуть избирателей у АдГ".