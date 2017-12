22 декабря 2017 г. Том Парфитт | The Times Переводчик на Даунинг-стрит, 10 "был российским шпионом" "Украинский чиновник, работавший переводчиком во время встреч с Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10, был обвинен в шпионаже в пользу России", - сообщает The Times. "Станислав Ежов, помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, был задержан в среду вечером Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене", - говорится в статье. 39-летний Ежов сопровождал Гройсмана в многочисленных зарубежных поездках в качестве чиновника в кабинете министров. В частности, он присутствовал на встречах с Мэй и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом, уточняет газета. "У чиновника был доступ к инсайдерской информации о кабинете министров, - заявил Алексей Петров, глава отдела контрразведки СБУ. - Его уважали. И он ответственно и старательно работал на российские спецслужбы. Он передавал информацию, крал документы, подслушивал новости, пытался добыть информацию у коллег и регулярно переправлял ее российским спецслужбам, своим руководителям, над которых он работал". Антон Геращенко, помощник министра внутренних дел Украины, сказал, что Ежов был завербован российской разведкой несколько лет назад, когда он работал в посольстве в Вашингтоне. По словам Геращенко, жена Ежова является гражданкой России, и его, возможно, принудили к сотрудничеству из-за угроз ее родственникам. В России опровергают эту информацию. Обыгрывая фамилию подозреваемого, депутат Госдумы и бывший глава ФСБ Николай Ковалев сказал: "У них уже есть Ежов. Теперь им осталось найти в Киеве только Берию". Источник: The Times